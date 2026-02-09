قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمود بركات: بطولة كأس العالم للقوة البدنية تشهد منافسات قوية.. والتنظيم مميز بشهادة الجميع

اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة
عبدالله هشام

تحدث اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة، عن تنظيم بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض مصر، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، بمنطقة أهرامات الجيزة.

وقال بركات في تصريحاته، إن كل نسخة لكأس العالم تقام في مصر تشهد تطورًا عن سابقتها، وكذلك يحرص الاتحاد على تلافي أي أخطاء شهدتها النسخة التي تسبقها، لذلك فإن النسخة الرابعة بالتأكيد ستكون أفضل من ذي قبل،

وأكد بركات أن الاتحاد حرص على أن الفندق الذي تقام به المنافسات هذا العام أكثر راحة للجميع، حيث أن سعة الصالة أوسع وتوجد خدمات أكثر، والتنظيم هذا العام مميز للغاية بدون أي مشكلات.

تابع بركات أن اللاعبين المصريين تعودوا على إقامة كأس العالم في مصر، نظرًا لتنظيمها للمرة الرابعة على التوالي، كما أنهم تعودوا على نظام البطولات الدولية، التي تقام في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

زاد بركات أن هذه النسخة تشهد مشاركة لاعبين جدد بنسبة كبيرة، وهو ما يعني أن اللعبة تتطور بشكل كبير، وهناك أجيال جديدة في اللعبة تزيد من انتشارها، وهو هدف الاتحاد من البداية.

وتطرق بركات للحديث عن التجهيزات الطبية في البطولة، مؤكدًا أنه حرص على التأكيد على تلك النقطة تحديدًا، بدءً من أول يوم منافسات، مشددًا أن البطولة تشهد التجهيزات الطبية المنصوص عليها في الكود الطبي، حيث يتواجد سيارة إسعاف مجهزة وطبيب للإفاقة، ودكتور علاج طبيعي من أجل إصابات الملاعب  وتم اسناد رئاسة اللجنة الطبية الى دكتور محمد عامر.

وكشف بركات أنه يتوقع أن تستمر مصر في المركز الأول في البطولة مثل كل عام، كما أنه يتوقع تحطيم أرقام جديدة في هذه النسخة أيضًا.

وأكد بركات أن البطولة هذه النسخة تشهد مشاركة منتخب نيجيريا الذي ينافس بقوة كما أنه من المتوقع أن ينافس مع الهند ومع روسيا، وبالطبع منتخب مصر الذي من المنتظر أن يحتكر المراكز الأولى.

