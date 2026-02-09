الإفتاء تعلن عرض مسلسل «أنس Ai» في رمضان 2026 لنشر القيم الأسرية بأسلوب تكنولوجي

كشفت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تقديم عمل درامي جديد خلال شهر رمضان 2026 يحمل اسم «أنس Ai»، والذي وصفته بأنه ضيف جديد سيدخل كل بيت مصري خلال الشهر الكريم. وأوضحت الدار أن المسلسل يستهدف تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والرسائل التربوية الهادفة في إطار يناسب طبيعة العصر التكنولوجي.

وأكدت دار الإفتاء أن مسلسل «أنس Ai» يهدف إلى تقريب المسافات بين أفراد الأسرة ومعالجة المشكلات اليومية التي تواجه المجتمع بأسلوب بسيط يتسم بالحكمة، مع تقديم محتوى يناسب الأطفال ويخاطب عقولهم بلغة العصر الرقمي، مع الحفاظ على الطابع المصري والقيم الدينية السمحة.

وأشارت الدار إلى أن العمل يأتي في إطار تقديم محتوى هادف يجمع بين المتعة والفائدة لجميع أفراد الأسرة، موضحة أن المسلسل يتم تقديمه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك في هذا المشروع.

وأضافت الصفحة الرسمية أن عرض المسلسل سيكون خلال شهر رمضان عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتشمل قنوات ON وdmc والحياة والناس، إلى جانب نشر المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لدار الإفتاء المصرية.

وأكدت دار الإفتاء في رسالتها على أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، مشيرة إلى أن التجمع في هذا الشهر الكريم يمنح العائلات أجواء روحانية واجتماعية مميزة.



