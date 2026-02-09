قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
رياضة

مواجهات مؤجلة بالدوري المصري .. صراع القمة والهبوط يشعل الأربعاء المقبل

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل إقامة 4 مواجهات مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة يأتي على رأسها كلاسيكو مصر بين الأهلي والإسماعيلي بالإضافة إلى مواجهة قوية بين الزمالك وسموحة ولقاء المصري مع وادي دجلة فضلاً عن مواجهة إنبي وبيراميدز. 

وقد تأجلت هذه المباريات سابقًا بسبب انشغال الفرق الأربعة بالمشاركات الأفريقية هذه الجولة المرتقبة لا تقتصر أهميتها على النتائج وحدها بل تحمل في طياتها ظاهرتين حاسمتين قد ترسم ملامح الصعود إلى دورة اللقب والهروب من الهبوط.

فريق يقترب من التأهل لدورة اللقب

يتابع سيراميكا كليوباترا متصدر جدول ترتيب الدوري، عن كثب نتائج مواجهات الأربعاء إذ يكفيه تعادل أو خسارة فريق وادي دجلة أمام المصري البورسعيدي لضمان التأهل رسميًا لدورة المنافسة على اللقب.

ويتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 12 نقطة عن وادي دجلة صاحب المركز التاسع، وهو أول الفرق المؤهلة لدورة الهروب من الهبوط، مع تبقي 4 مباريات له في الموسم. أي خسارة أو تعادل لوادي دجلة سيمنح سيراميكا بطاقة التأهل الأولى لدورة اللقب رسميًا.

فريق جديد ينضم لدورة الهبوط

على الطرف الآخر، يترقب عشاق الكرة المصرية انضمام فريق جديد لدورة الهروب من الهبوط. عقب خسارته أمام الزمالك في الجولة الماضية أصبح كهرباء الإسماعيلية أول فريق يضمن مكانه في دورة الهروب، بعدما توقف رصيده عند 11 نقطة.

كما يمكن أن ينضم الإسماعيلي رسميًا لدورة الهبوط في حال خسارته أو تعادله أمام الأهلي في المباراة المقبلة، إذ يتذيل ترتيب البطولة برصيد 10 نقاط بينما تتبقى له 5 مباريات يمكنه خلالها محاولة التعويض، إلا أن موقفه صعب مقارنة بفارق النقاط مع فريق زد، صاحب المركز السابع والمتفوق بفارق 13 نقطة.

نظام الدوري المصري لهذا الموسم

أعلنت رابطة الأندية عن إقامة الدوري بنظام من دور واحد بحيث يخوض كل فريق 20 مباراة فقط. ويصعد أول 7 فرق مباشرة للمنافسة على اللقب بينما يلعب الـ14 فريقًا الآخرين على الهروب من الهبوط، في نظام يرفع درجة الإثارة ويجعل كل مباراة حاسمة حتى آخر جولة.

الدوري المصري الأهلي والإسماعيلي الزمالك وسموحة المصري الزمالك الأهلي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

سوسن بدر

سوسن بدر تعود لاستكمال الست موناليزا رغم خضوعها لجراحة في الساق

محمد سامي

بعد رفض دعوى التعويض.. محمد سامي عن أزمته مع عفاف شعيب: مانزودش عليهم الهم

حلا شيحة

حلا شيحه تشارك جمهورها صورا جديدة بالححاب

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

