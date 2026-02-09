مواجهات مؤجلة بالدوري المصري .. صراع القمة والهبوط يشعل الأربعاء المقبل

تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل إقامة 4 مواجهات مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة يأتي على رأسها كلاسيكو مصر بين الأهلي والإسماعيلي بالإضافة إلى مواجهة قوية بين الزمالك وسموحة ولقاء المصري مع وادي دجلة فضلاً عن مواجهة إنبي وبيراميدز.

وقد تأجلت هذه المباريات سابقًا بسبب انشغال الفرق الأربعة بالمشاركات الأفريقية هذه الجولة المرتقبة لا تقتصر أهميتها على النتائج وحدها بل تحمل في طياتها ظاهرتين حاسمتين قد ترسم ملامح الصعود إلى دورة اللقب والهروب من الهبوط.

فريق يقترب من التأهل لدورة اللقب

يتابع سيراميكا كليوباترا متصدر جدول ترتيب الدوري، عن كثب نتائج مواجهات الأربعاء إذ يكفيه تعادل أو خسارة فريق وادي دجلة أمام المصري البورسعيدي لضمان التأهل رسميًا لدورة المنافسة على اللقب.

ويتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 12 نقطة عن وادي دجلة صاحب المركز التاسع، وهو أول الفرق المؤهلة لدورة الهروب من الهبوط، مع تبقي 4 مباريات له في الموسم. أي خسارة أو تعادل لوادي دجلة سيمنح سيراميكا بطاقة التأهل الأولى لدورة اللقب رسميًا.

فريق جديد ينضم لدورة الهبوط

على الطرف الآخر، يترقب عشاق الكرة المصرية انضمام فريق جديد لدورة الهروب من الهبوط. عقب خسارته أمام الزمالك في الجولة الماضية أصبح كهرباء الإسماعيلية أول فريق يضمن مكانه في دورة الهروب، بعدما توقف رصيده عند 11 نقطة.

كما يمكن أن ينضم الإسماعيلي رسميًا لدورة الهبوط في حال خسارته أو تعادله أمام الأهلي في المباراة المقبلة، إذ يتذيل ترتيب البطولة برصيد 10 نقاط بينما تتبقى له 5 مباريات يمكنه خلالها محاولة التعويض، إلا أن موقفه صعب مقارنة بفارق النقاط مع فريق زد، صاحب المركز السابع والمتفوق بفارق 13 نقطة.

نظام الدوري المصري لهذا الموسم

أعلنت رابطة الأندية عن إقامة الدوري بنظام من دور واحد بحيث يخوض كل فريق 20 مباراة فقط. ويصعد أول 7 فرق مباشرة للمنافسة على اللقب بينما يلعب الـ14 فريقًا الآخرين على الهروب من الهبوط، في نظام يرفع درجة الإثارة ويجعل كل مباراة حاسمة حتى آخر جولة.