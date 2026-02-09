قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 ارتفاعًا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6720 جنيهًا للبيع بزيادة قدرها 45 جنيهًا عن سعر أمس الذي بلغ 6675 جنيهًا. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 53.760 ألف جنيه مقابل 53.4 ألف جنيه أمس، بفارق 360 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية):

عيار 24: 7680 جنيهًا للبيع – 7600 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 7040 جنيهًا للبيع – 6965 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6720 جنيهًا للبيع – 6650 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5760 جنيهًا للبيع – 5700 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4480 جنيهًا للبيع – 4435 جنيهًا للشراء.

عيار 12: 3840 جنيهًا للبيع – 3800 جنيهًا للشراء.

الأونصة: 238875 جنيهًا للبيع – 236385 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 53760 جنيهًا للبيع – 53200 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: 5015.05 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7680 جنيهًا للبيع و7600 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 7040 جنيهًا للبيع و6965 جنيهًا للشراء.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6720 جنيهًا للبيع و6650 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5760 جنيهًا للبيع و5700 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4480 جنيهًا للبيع و4435 جنيهًا للشراء، وعيار 12 سجل 3840 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 238875 جنيهًا للبيع و236385 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53760 جنيهًا للبيع و53200 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 5015.05 دولار.

