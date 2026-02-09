موعد عودة زيزو للمشاركة مع الأهلي بعد التعافي من الإصابة

يواصل أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، الغياب عن صفوف فريقه؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي، حيث يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

غياب زيزو المتوقع

لم يكشف الأهلي عن المدة الدقيقة لغياب زيزو، إلا أن التقديرات تشير إلى غيابه لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع، حسب تطور حالته خلال مراحل التأهيل والعلاج الطبيعي.

إصابة زيزو في مباراة البنك الأهلي

تعود إصابة زيزو إلى المباراة التي جمعت فريقي الأهلي مع البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث شهدت الدقيقة 29، كرة مشتركة في وسط الملعب، أد إلى سقوط زيزو على الأرض؛ بسبب آلام قوية في العضلة الخلفية.

ومن المتوقع أيضا أن يغيب زيزو عن مبارتي الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري، والجيش الملكي في دوري الأبطال، على أن يخضع للأشعة منتصف الأسبوع المقبل؛ لحسم موقفه من لقاء الجونة المحدد له الخميس 19 فبراير الجاري.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي الترتيب الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في الترتيب في المركز الأخير بالجدول برصيد 10 نقاط.