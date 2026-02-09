20 مليون جنيه إعلانات لـ زيزو وإمام عاشور في الأهلي

وصلت عدة عروض إعلانية للنادي الأهلي قبل شهر رمضان المبارك لمشاركة عدد من لاعبيه في إعلانات.

وتعد أبرز الوجوه المطلوبة إعلانيا خلال شهر رمضان المبارك وهم إمام عاشور وزيزو بعقود وصلت قيمتها لـ 20 مليون جنيه.

وقدم ثنائي الأهلي زيزو وإمام عاشور اداء مميز خلال الفترة الماضية بجانب اعتبراهم أبرز الصفقات في تاريخ الدوري المصري بجانب انضمامهم للفريق من الغريم التقليدي الزمالك.

ويسعى النادي الأهلي لتوفير جزء كبير من مستحقات وعقود اللاعبين من خلال الإعلانات التي تعمل عليها شركة الكرة خلال الفترة الماضية لتحسين أوضاع اللاعب ماليا وإرضائهم.

ودخل إمام عاشور في أزمة مع النادي الأهلي بسبب عقد اللاعب الضعيف ماليا مقارنه بـ زيزو المنضم حديثا للأحمر في صفقة انتقال حر.