تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
وزارة العمل تعلن عن وظائف في الأردن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه
مش دكتور .. القصة الحقيقية لعلاج فرد أمن للمرضى بمستشفى البلينا
رياضة

20 مليون جنيه إعلانات لـ زيزو وإمام عاشور في الأهلي

عبدالله هشام

وصلت عدة عروض إعلانية للنادي الأهلي قبل شهر رمضان المبارك لمشاركة عدد من لاعبيه في إعلانات.

وتعد أبرز الوجوه المطلوبة إعلانيا خلال شهر رمضان المبارك وهم إمام عاشور وزيزو بعقود وصلت قيمتها لـ 20 مليون جنيه.

وقدم ثنائي الأهلي زيزو وإمام عاشور اداء مميز خلال الفترة الماضية بجانب اعتبراهم أبرز الصفقات في تاريخ الدوري المصري بجانب انضمامهم للفريق من الغريم التقليدي الزمالك.

ويسعى النادي الأهلي لتوفير جزء كبير من مستحقات وعقود اللاعبين من خلال الإعلانات التي تعمل عليها شركة الكرة خلال الفترة الماضية لتحسين أوضاع اللاعب ماليا وإرضائهم.

ودخل إمام عاشور في أزمة مع النادي الأهلي بسبب عقد اللاعب الضعيف ماليا مقارنه بـ زيزو المنضم حديثا للأحمر في صفقة انتقال حر.

الأهلي بيراميدز النادي الأهلي زيزو إمام عاشور

