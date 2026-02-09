خاف من الدكة.. لاعب زد يتسبب في فشل صفقة تبادلية مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل موقف لاعب الأهلي الشاب أحمد خالد كباكا، مؤكدًا أن اللاعب قرر الاستمرار مع نادي زد خلال الموسم الحالي.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم أن كباكا أبدى تمسكه بالبقاء مع زد، حيث يشارك أساسيًا، رافضًا العودة للأهلي في الوقت الحالي، وهو ما تسبب في غلق باب الصفقة التبادلية التي كانت مطروحة، وتقضي بانتقال محمد شكري إلى زد مقابل عودة كباكا للأهلي.

وأشار شوبير إلى أن ارتباط اسم شكري بالصفقة زاد من إصرار كباكا على موقفه، خاصة أن شكري انضم حديثًا للأهلي في بداية الموسم، قبل أن تثار أنباء عن رحيله، ما دفع اللاعب للتخوف من تكرار السيناريو نفسه وعدم ضمان المشاركة.

وختم شوبير في ختام حديثه أن كباكا لاعب مميز ويمتلك إمكانيات كبيرة، مشددًا على أنه في حال رحيل أليو ديانج، سيكون من الضروري عودة كباكا للأهلي في الموسم المقبل، خاصة في ظل اعتماد الأندية الكبيرة على اللاعبين الشباب فقط في حالات الضرورة القصوى.