هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
رضا عبد العال: الأهلي تايه في غياب هذا اللاعب

علا محمد

علق رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج البريمو، عبر فضائية TeN إن غياب إمام عاشور أثر بالسلب على أداء الأهلي في المباريات الماضية، بداية من لقاء يانج أفريكانز التنزاني، ثم مباراة البنك الأهلي، وأخيرًا شبيبة القبائل، مشيرًا إلى أن الأهلي «تايه من غيره»، ولم يظهر لاعبوه بالمستوى المطلوب في المباريات السابق ذكرها.

وتابع: أداء التونسي محمد علي بن رمضان مع الأهلي لغز كبير، وهو أقل من جميع اللاعبين المحترفين، وليس له دور حقيقي مع الفريق الأحمر.

وختم : أداء الأنجولي كامويش مع الأهلي في مباراتي البنك الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري غير مبشر بالمرة، حيث أهدر فرصة محققة في المباراة الأولى، ويبدو أنه سيكرر تجربة المحترفين الذين لم يحققوا أي نجاح يُذكر مع القلعة الحمراء.

