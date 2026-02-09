رضا عبد العال: الأهلي تايه في غياب هذا اللاعب

علق رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج البريمو، عبر فضائية TeN إن غياب إمام عاشور أثر بالسلب على أداء الأهلي في المباريات الماضية، بداية من لقاء يانج أفريكانز التنزاني، ثم مباراة البنك الأهلي، وأخيرًا شبيبة القبائل، مشيرًا إلى أن الأهلي «تايه من غيره»، ولم يظهر لاعبوه بالمستوى المطلوب في المباريات السابق ذكرها.

وتابع: أداء التونسي محمد علي بن رمضان مع الأهلي لغز كبير، وهو أقل من جميع اللاعبين المحترفين، وليس له دور حقيقي مع الفريق الأحمر.

وختم : أداء الأنجولي كامويش مع الأهلي في مباراتي البنك الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري غير مبشر بالمرة، حيث أهدر فرصة محققة في المباراة الأولى، ويبدو أنه سيكرر تجربة المحترفين الذين لم يحققوا أي نجاح يُذكر مع القلعة الحمراء.