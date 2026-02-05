رضا عبد العال: صفقات الأهلي "مبطلين كورة"

تحدَثَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، والتي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN : الأهلي كان خارج الخدمة أمام البنك الأهلي ، والفردية غلبت على أداء لاعبيه وخاصةً محمود حسن تريزيجيه ، كما أن الدنماركي ييس توروب أخطأ في إجراء العديد من التعديلات على تشكيل الفريق دفعة واحدة.

وتابع: صفقات الأهلي هذا الموسم ، عبارة عن مجموعة لاعبين " مبطلين كورة" ، وتم التعاقد مع العديد منهم نظراً لكونهم لعبوا للزمالك من قبل ، وليس للحاجة إلى خدماتهم الفنية ، كما أن المهاجم الأنجولي كامويش ، غير مبشر بالمرة ولم يكن مقنعاً أمام البنك الأهلي وأهدر فرصة محققة.