رضا عبدالعال: إمام عاشور يمثل قوة الأهلي

وجه نجم الكرة المصرية السابق، رضا عبدالعال، رسائل لجماهير الأهلي بعد أداء الفريق أمام البنك الأهلي، مؤكدًا أن إمام عاشور يمثل ثلاثة أرباع قوة الفريق الأحمر.



وقال عبدالعال في فيديو على قناته بـ«يوتيوب»: «عرفتوا ليه إمام عاشور بيتدلع على النادي الأهلي؟ لأنه عارف إنه بيمثل قوة الأهلي».



وأضاف: «زيزو اتصاب وخرج بدري لأن اللاعب مضغوط ومركز برا الملعب، بيشوف المقارنات على الفيس بوك بينه وبين بيزيرا، أو هو وتريزيجيه، وبالتالي الضغط النفسي أثر عليه».



وجاءت المباراة بين الأهلي والبنك الأهلي مساء أمس الثلاثاء بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل مصطفى شلبي هدف التقدم للبنك الأهلي، فيما أدرك محمود حسن تريزيجيه التعادل للمارد الأحمر.