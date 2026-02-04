بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

أصدر النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء بيانًا جديدًا بشأن مقتـ.ـل سيف الإسلام معمر القذافي، مساء الثلاثاء خلال هجوم من أربعة أشخاص بمقر إقامته في غرب ليبيا.

وقال النائب العام الليبي إنه "إثر تلقّي بلاغ عن واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافي، أنفذ المحققون قرار النائب العام، الذي خوّلهم استيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينة؛ وضبط الأشياء؛ وندب الخبراء؛ وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة محل البحث الابتدائي؛ فأجرى إطار التحقيق، انتقالاً يوم الثلاثاء 3/ 2 /2026، معيّة أطباء شرعيين؛ وخبراء (أسلحة، بصمة، سموم، ومجالات متنوّعة من العلوم المرتبطة بالتحقيق)، وناظر جثمان المتوفى".

وأضاف النائب العام الليبي في بيان نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك" : أسفرت المناظرة عن إثبات تعرض المجني عليه لأعيرة نارية أصابته في مقتل ؛ فأخذ إطار التحقيق في البحث عن أدلة الدعوى وتحقيقها؛ وتعيين حلقة المشتبهين بارتكاب الجريمة؛ وإمضاء الإجراءات التي تلزم إقامة الدعوى العمومية ضدهم.