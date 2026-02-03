قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية
أوركيد سامي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، إيقاف مسلسل «روح OFF» للمنتج بلال صبري بشكل نهائي، ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضاني 2026، وذلك لمخالفته الصريحة لتعليمات وقرارات النقابة.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن قرار الإيقاف جاء بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير للمنتج بلال صبري بضرورة الالتزام بلوائح النقابة والقوانين المنظمة للعمل الفني، إلا أنه استمر في تجاهل تلك التعليمات ومخالفتها.

وأوضحت النقابة أن آخر تلك المخالفات تمثلت في ظهور المنتج بلال صبري في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر «أم جاسر»، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية، في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وشددت نقابة المهن التمثيلية على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القوانين، مؤكدة أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها تأتي على رأس أولوياتها، وأن أي عمل فني لا يلتزم بالضوابط المعمول بها سيُقابل بإجراءات حاسمة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن قرار إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائي ولا رجعة فيه، التزامًا بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام قواعد العمل داخل الوسط الفني.

