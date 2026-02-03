مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب

اختتم جناح الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، مشاركته في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد نحو أسبوعين من الفعاليات المكثفة التي شهدت إقبالًا جماهيريًا واسعًا، خاصة خلال أيام العطلات ونهاية الأسبوع، في مشهد عكس مكانة الأزهر الثقافية والعلمية، وارتباط الجمهور برسالته الوسطية والفكرية.

إصدارات «المركز الأشعري» تتصدّر قائمة الأكثر بيعًا في جناح الأزهر

وأسدل الستار على فعاليات الجناح بعمل فني استثنائي نفّذه فنانو الأزهر داخل مكتب الابتكار، تمثّل في جدارية عملاقة توثّق أبرز محطات مسيرة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مدار ثمانية عقود من العطاء، حيث جسّدت الجدارية مواقفه في دعم المصالحات المجتمعية، وإصلاح ذات البين، وحقن الدماء، ودحض الثأر، فضلًا عن جهوده في إرساء السلام العالمي وتوقيع وثيقة الأخوّة الإنسانية، وغيرها من المحطات المفصلية في مسيرته الدعوية والإنسانية.



وشهد جناح الأزهر الشريف في افتتاح المعرض، زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من السادة الوزراء والمسؤولين، ونظم جناح الأزهر، بقاعة الندوات، سلسلة من الندوات التثقيفية لكبار العلماء والمفكرين والشخصيات العامة، والتي حظيت بإقبال لافت من رواد المعرض، إلى جانب تقديم ابتهالات جماعية في حب فضيلة الإمام الأكبر، قدّمها طلاب الأزهر والطلاب الوافدون، وسط حضور جماهيري كبير.

كما قدّم قطاع المعاهد الأزهرية ورشًا فنية متخصصة في الرسم والخط والتلوين، وشهد الجناح تنفيذ «جدارية الهوية» التي رسمها فنانو القطاع على مدار أيام المعرض منذ انطلاقه وحتى ختامه، في تجربة فنية حيّة جسّدت ملامح الهوية المصرية عبر العصور، من الرموز الفرعونية إلى الطابع الإسلامي، في لوحة بصرية جامعة عبّرت عن تلاقي الفن بالتاريخ والانتماء الوطني، كما أشرفت رعاية الطلاب على تقديم ٩٠ عرضا فنيا توعويا لاقت إقبالا كبيرا، بجانب عرض ٢٨عمل فني متميز، منهم ١٥ لوحة فائزة بالمسابقة الفنية "تجليات"، مع تنفيذ ٢٩ ورشة تربية فنية تفاعلية، و ٥٠ ورشة تفاعلية لرياض الأطفال بمشاركة ٨ مناطق أزهرية، و٦٠ عرضا للأطفال ببانوراما الجناح بمشاركة ١٥ معهد أزهري.

جدارية عملاقة توثّق محطات مسيرة الإمام الأكبر عبر ثمانية عقود من العطاء

وفي سياق متصل، عرض مكتب الأزهر لدعم الابتكار لوحة عملاقة أخرى لفضيلة الإمام الأكبر، روت مسيرته الحافلة بالعمل والقيادة والدعوة، وسلّطت الضوء على جهوده في نصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز قيم المواطنة والأخوة الوطنية، وإحياء الحوار الإسلامي–الإسلامي، وتجديد الفكر وصون التراث، ونشر منهج الوسطية، ومحاصرة التطرف، إلى جانب دعمه لقضايا المرأة والطفل وذوي الهمم، وإحياء فن الخط العربي، والتوسع في الأروقة القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم بمختلف محافظات الجمهورية.

وجذبت شاشة العرض العملاقة بالجناح جمهور المعرض من مختلف الفئات العمرية، من خلال عرض فيلم وثائقي عن الدكتور العلامة عبد الغني عبد الخالق، الذي استعرض مواقفه العلمية وإسهاماته الفكرية، ومؤلفاته التي أثرت المكتبة الأزهرية والإسلامية في مجالات العقيدة والأديان والفكر الإسلامي.

وشهد ركن الفتوى إقبالًا كثيفًا من زوار المعرض، الذين حرصوا على طرح تساؤلاتهم على وعّاظ وواعظات الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في مختلف القضايا الدينية والاجتماعية والأسرية، حيث بلغ عدد الفتاوى التي قُدمت خلال أيام المعرض نحو 35 ألف فتوى.

وفي ركن الطفل، قدّم جناح الأزهر، عبر مجلة «نور»، باقة متنوعة من الكتب والقصص الموجهة للأطفال، التي تهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية والوعي الثقافي، وتشجيع المواهب، ومن أبرزها كتاب «الأطفال يسألون الإمام» بنسخه المختلفة، والذي حظي بإقبال ملحوظ.

كما شهد ركن الخط العربي طوابير ممتدة يوميًا، حيث أقبل الزوار على كتابة أسمائهم وأسماء ذويهم بخطوط عربية بديعة، في مشهد تفاعلي عكس جماليات الخط العربي وارتباط الجمهور به، وبلغ عدد الكروت المكتوب عليها نحو 20 ألف كارت.

وعلى صعيد النشر، كشف جناح الأزهر عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، حيث جاءت كتب "الإبانة عن أصول الديانة"، "بين الأشاعرة وابن تيمية", "من دعاوى السلفية المعاصرة"، "الأربعون الإدارية من أنوار السنة المحمدية"، وكتاب "تساؤلات وأجوبة في العقيدة والمنهج الأزهري"، في مقدمة اختيارات الجمهور، بما يعكس اهتمام القراء بالقضايا العقدية والفكرية المعاصرة، وحرصهم على اقتناء الإصدارات التي تجمع بين التأصيل العلمي والطرح الوسطي الرصين، وتُسهم في ترسيخ منهج الأزهر الشريف القائم على الاعتدال والتسامح ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والعلم.

وشكّل ركن المخطوطات بجناح الأزهر الشريف إحدى المحطات اللافتة التي استوقفت روّاد المعرض، لما يحمله من عبق التاريخ ووهج الذاكرة العلمية للأمة، حيث أتاح للجمهور فرصة نادرة للاطلاع على مخطوطات أصلية ومجلدات عتيقة تعود إلى قرون مضت، في مجالات الفقه والعقيدة وعلوم القرآن واللغة والفلسفة، ولم يكن الركن مجرد عرض تراثي جامد، بل نافذة حيّة على مسيرة العقل الإسلامي، كشفت دقة العلماء في التدوين، وجماليات الخط العربي، وأصالة المدارس العلمية التي شكّلت وجدان الحضارة الإسلامية. وقد مثّل الركن جسرًا معرفيًا يربط الأجيال المعاصرة بجذورها الفكرية، مؤكدًا دور الأزهر في حفظ التراث وصيانته، وإعادة تقديمه بروح معاصرة تُبرز قيمته العلمية والإنسانية المتجددة.

وشهدت مسابقة برنامج «نوابغ الأزهر» منافسة علمية قوية بين الفرق المشاركة، انتهت بتتويج فريق البحر الأحمر بالمركز الأول، في أجواء عكست مستوى متميزًا من الوعي والمعرفة والقدرات البحثية لدى طلاب الأزهر.

ويأتي برنامج «نوابغ الأزهر» في إطار جهود الأزهر الشريف لاكتشاف الموهوبين ورعاية المتفوقين من أبنائه، وتحت رعاية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بهدف تحفيز الطلاب على البحث والتعلّم المستمر، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتعزيز حب العلم والابتكار لدى طلاب الأزهر الشريف.

وشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).