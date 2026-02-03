قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله

أعلن عبدالله عثمان، الممثل السياسي لسيف الإسلام القذافي، وفاة الأخير رسميا في ظروف غير واضحة، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقالت مصادر مقربة من عائلة القذافي أكدت لقناة "الحدث" أن سيف الإسلام قتل في عملية اغتيال نفذها أربعة أشخاص، فروا بسرعة بعد إصابته في حديقة منزله، إثر اشتباكات استمرت منذ ظهر اليوم.

وفي تفاصيل إضافية، أشارت المصادر إلى أن مرافقه، العجمي العتيري، وأمر كتيبة أبوبكر الصديق، أصيب خلال المواجهات، فيما لقي نجل العجمي مصرعه في منطقة الحمادة.

ولم تعرف الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما نفى اللواء 444 أي علاقة له بالحادثة.

عبدالله عثمان سيف الإسلام القذافي اغتيال سيف الإسلام القذافي مقتل سيف الإسلام القذافي ليبيا عائلة القذافي الممثل السياسي لسيف الإسلام القذافي

