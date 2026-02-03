نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله

أعلن عبدالله عثمان، الممثل السياسي لسيف الإسلام القذافي، وفاة الأخير رسميا في ظروف غير واضحة، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقالت مصادر مقربة من عائلة القذافي أكدت لقناة "الحدث" أن سيف الإسلام قتل في عملية اغتيال نفذها أربعة أشخاص، فروا بسرعة بعد إصابته في حديقة منزله، إثر اشتباكات استمرت منذ ظهر اليوم.

وفي تفاصيل إضافية، أشارت المصادر إلى أن مرافقه، العجمي العتيري، وأمر كتيبة أبوبكر الصديق، أصيب خلال المواجهات، فيما لقي نجل العجمي مصرعه في منطقة الحمادة.

ولم تعرف الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما نفى اللواء 444 أي علاقة له بالحادثة.