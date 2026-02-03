الأردن تستضيف الاجتماع الـ29 لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

استضافت العاصمة الأردنية عمان، على مدار يومين أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) الذي يتخذ من القاهرةمقرا له، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وبرئاسة المهندس عباس عطية إدن، لبحث مستجدات عمل المركز واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برامجه ومبادراته الإقليمية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بخطط العمل المستقبلية للمركز، وتعزيز دوره كمظلة إقليمية داعمة لصنّاع القرار، ومنصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، فضلًا عن دعم السياسات الوطنية الهادفة إلى تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة، بما يتوافق مع أولويات الدول الأعضاء وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد أعضاء مجلس الأمناء أهمية مواصلة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة بالمنطقة، لا سيما في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة، مشيدين بالدور المحوري الذي يضطلع به المركز في تقديم الدعم الفني والمؤسسي للدول الأعضاء.

وخلال الاجتماع، أعلنت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وعضو مجلس الأمناء، المهندسة أماني العزام، عن تنظيم «أسبوع عمان للطاقة المستدامة 2026» خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026، مؤكدة أن الحدث الذي ينظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يمثل منصة إقليمية مهمة للحوار وتبادل المعرفة بين صناع القرار والخبراء وممثلي القطاع الخاص.

وأضافت أن استضافة الأردن لاجتماع مجلس الأمناء تعكس التزام المملكة بدعم العمل العربي المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء الشراكات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة ودعم جهود التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.

وسبق اجتماع مجلس الأمناء انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للمركز برئاسة اللواء محمد عيسى، حيث جرى الإشراف على التحضيرات ومناقشة بنود جدول الأعمال والقضايا الفنية والإدارية تمهيدًا لعرضها على مجلس الأمناء.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء عن شكرهم وتقديرهم للأردن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية على حسن الاستضافة والتنظيم، مثمّنين جهود الجهات كافة التي أسهمت في إنجاح أعمال الاجتماع وتحقيق أهدافه.

وتأسس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) منظمة حكومية إقليمية عام 2008، ويتخذ من القاهرة مقرًا رئيسيًا له، ويعمل على دعم الدول العربية في مجالات سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات المؤسسية والفنية، وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات ونقل الخبرات بين الدول الأعضاء.

ويضم المركز في عضويته عددا من الدول العربية، من بينها مصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ولبنان وفلسطين والسودان والعراق ودول عربية أخرى، ويشرف مجلس الأمناء على رسم التوجهات الاستراتيجية العامة للمركز واعتماد خططه وبرامجه، بما ينسجم مع أولويات الدول الأعضاء وأهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة.

