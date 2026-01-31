ليبيا.. القيادة العامة تسيطر على معبر التوم الحدودي مع النيجر

أعلنت مصادر ميدانية استعادة القيادة العامة الليبية السيطرة على معبر ‌التوم⁩ الحدودي مع النيجر بعد توتر أمني شهدته المنطقة، وانتشار وحدات عسكرية لتأمين المعبر ومحيطه، و ذلك بحسب قناة RT.

وبحسب المصادر، فإن قوة مسلحة كانت تطلق على نفسها اسم “ثوار الجنوب” سيطرت في وقت سابق على المعبر الحدودي الرابط بين ليبيا والنيجر، وأعلنت إلقاء القبض على مجموعة من القوات التابعة للقيادة العامة، متهمة إياها بنهب ثروات الجنوب والتسبب في الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأوضاع عادت إلى الاستقرار بعد تدخل القوات المسلحة، حيث تم تأمين المعبر ومنع أي خروقات أمنية، وسط تواجد عسكري مكثف لضمان سلامة المنطقة واستمرار العمل بالمعبر.