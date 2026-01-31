32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 32 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في ظل تصعيد عسكري استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الغارات الإسرائيلية استهدفت شققًا سكنية ومركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بأن من بين شهداء الغارات ستة من عناصر الشرطة، إضافة إلى إصابة 15 آخرين. وأدان بيان الوزارة ما وصفه بـ"مجزرة مركز شرطة الشيخ رضوان"، معتبرًا ذلك استخفافًا باتفاق وقف إطلاق النار وتحديًا للوسطاء والمجتمع الدولي.

وفي جنوب القطاع، أطلقت قوات الاحتلال صاروخين استهدفا مبنى إدارة مخيم غيث في منطقة المواصي غربي خان يونس، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المخيم. كما استشهد سبعة مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء غربي المدينة.

كانت طائرات الاحتلال قد شنت سلسلة غارات مكثفة على حيي الشيخ رضوان والنصر في مدينة غزة، إلى جانب استهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال.