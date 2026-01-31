صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار

أسفرت المجازر الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حيث استهدفت الغارات الجوية وإطلاق النار المنازل ومواقع النزوح والمرافق العامة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 29 شخصاً في مجازر إسرائيلية منذ الفجر، حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الهجمات الإسرائيلية التي اندلعت منذ فجر أمس، السبت، أسفرت عن استشهاد 29 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات.

لحظة قصف الاحتلال منزل عائلة رزق بصاروخين في حي النصر بمدينة غزة، ضمن سلسلة التصعيد والخرق المتواصل منذ فجر اليوم أدى إلى استشهاد ٢٨ شهيدًا حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/xbXLSugf6w — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 31, 2026

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة ارتقاء 29 شهيدا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها بينهم 22 في مدينة غزة منذ فجر اليوم.

وأضافت الوزارة أن معظم الضحايا سُجلوا في مدينة غزة، حيث استُهدفت المناطق السكنية بشكل مكثف.

https://x.com/AnasAlSharif0/status/2017557606982631893?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017557606982631893%7Ctwgr%5E1b951512f6a763034344f076503982fa397f2495%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.palestinechronicle.com%2Fliveblog-israel-resumes-massacres-across-gaza-shattering-ceasefire%2F

الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار الهجوم الجوي على غزة

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أفاد بأن موجة من الغارات الجوية على قطاع غزة مستمرة.

وزعم الجيش المحتل أن هذه الضربات تأتي رداً على ما وصفه بـ"الأحداث الخطيرة" التي وقعت خلال اليومين الماضيين، والتي اعتبرها انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد قال مصدر في خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينياً وأصابت آخرين بنيران خارج مناطق انتشار القوات الإسرائيلية في جباليا، شمال قطاع غزة، مسجلةً بذلك حادثة دموية أخرى في ظل استمرار الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي: “موجة الهجمات الجوية على غزة مستمرة وتأتي ردا على أحداث خطيرة وقعت في اليومين الماضيين، فهذه الأحداث تعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “هاجمنا 4 قادة ومسلحين من حماس والجهاد في أنحاء قطاع غزة ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وهاجمنا مستودع وسائل قتالية وموقعا لتصنيع السلاح وبنى تحتية عسكرية لحماس وسط قطاع غزة”، مدعيًا كذبًا أن المنظمات في قطاع غزة تخرق وقف إطلاق النار بما يتعارض مع القانون الدولي.

لحظة قصف الاحتلال منزل عائلة رزق بصاروخين في حي النصر بمدينة غزة، ضمن سلسلة التصعيد والخرق المتواصل منذ فجر اليوم أدى إلى استشهاد ٢٨ شهيدًا حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/xbXLSugf6w — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 31, 2026

وزعم الاحتلال أن خرق وقف إطلاق النار خطير، ومستمرون بالعمل ضد كل محاولة لتنفيذ عمليات ضد جنود أو إسرائيليين.