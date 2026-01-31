قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار

قصف الاحتلال لمركز شرطة بغزة
قصف الاحتلال لمركز شرطة بغزة
محمد على

أسفرت المجازر الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حيث استهدفت الغارات الجوية وإطلاق النار المنازل ومواقع النزوح والمرافق العامة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 29 شخصاً في مجازر إسرائيلية منذ الفجر، حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الهجمات الإسرائيلية التي اندلعت منذ فجر أمس، السبت، أسفرت عن استشهاد 29 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات. 

لحظة قصف الاحتلال منزل عائلة رزق بصاروخين في حي النصر بمدينة غزة، ضمن سلسلة التصعيد والخرق المتواصل منذ فجر اليوم أدى إلى استشهاد ٢٨ شهيدًا حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/xbXLSugf6w

— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 31, 2026

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة ارتقاء 29 شهيدا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها بينهم 22 في مدينة غزة منذ فجر اليوم.

وأضافت الوزارة أن معظم الضحايا سُجلوا في مدينة غزة، حيث استُهدفت المناطق السكنية بشكل مكثف.

https://x.com/AnasAlSharif0/status/2017557606982631893?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017557606982631893%7Ctwgr%5E1b951512f6a763034344f076503982fa397f2495%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.palestinechronicle.com%2Fliveblog-israel-resumes-massacres-across-gaza-shattering-ceasefire%2F

الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار الهجوم الجوي على غزة

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أفاد بأن موجة من الغارات الجوية على قطاع غزة مستمرة.

 وزعم الجيش المحتل أن هذه الضربات تأتي رداً على ما وصفه بـ"الأحداث الخطيرة" التي وقعت خلال اليومين الماضيين، والتي اعتبرها انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد قال مصدر في خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينياً وأصابت آخرين بنيران خارج مناطق انتشار القوات الإسرائيلية في جباليا، شمال قطاع غزة، مسجلةً بذلك حادثة دموية أخرى في ظل استمرار الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي: “موجة الهجمات الجوية على غزة مستمرة وتأتي ردا على أحداث خطيرة وقعت في اليومين الماضيين، فهذه الأحداث تعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “هاجمنا 4 قادة ومسلحين من حماس والجهاد في أنحاء قطاع غزة ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وهاجمنا مستودع وسائل قتالية وموقعا لتصنيع السلاح وبنى تحتية عسكرية لحماس وسط قطاع غزة”، مدعيًا كذبًا أن المنظمات في قطاع غزة تخرق وقف إطلاق النار بما يتعارض مع القانون الدولي.

لحظة قصف الاحتلال منزل عائلة رزق بصاروخين في حي النصر بمدينة غزة، ضمن سلسلة التصعيد والخرق المتواصل منذ فجر اليوم أدى إلى استشهاد ٢٨ شهيدًا حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/xbXLSugf6w

— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 31, 2026

وزعم الاحتلال أن خرق وقف إطلاق النار خطير، ومستمرون بالعمل ضد كل محاولة لتنفيذ عمليات ضد جنود أو إسرائيليين.

صحة غزة 29 شهيدا اليوم المجازر الإسرائيلية غزة الوزارة الضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

النجمة كاثرين أوهارا

بطل Home Alone يودع كاثرين أوهارا بكلمات مؤثرة

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مؤلفتا «صوت الحضارة الخفي»: نُجيب عن سؤال «هل نحن امتداد حقيقي للمصريين القدماء؟»

سميرة سعيد

افتقدناه منذ زمن طويل.. سر حزن سميرة سعيد

بالصور

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد