قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشروعات مشتركة في ممر لوبيتو..اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره الانجولي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره الانجولي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي يوم السبت ٣١ يناير بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطى بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية-الأنجولية، والحرص المشترك على تعزيز التفاهم والتشاور السياسي لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات اللجنة المشتركة التي عقدت في أنجولا في ديسمبر الماضي بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية قدمًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

كما جدد الوزير عبد العاطي الاهتمام المصري بالتعاون في مجالات الربط الإقليمي والنقل، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والصناعات الدوائية، مشيراً إلى تطلع الشركات المصرية إلى الاستثمار في المشروعات التي سيتم تنفيذها في ممر لوبيتو التنموي بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات البلدين، وعقد النسخة المقبلة من منتدى الأعمال المصري الأنجولي في أقرب وقت ممكن.

في ذات السياق، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر البالغ للدور الريادي الذي تضطلع به أنجولا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، مشيدًا بإسهاماتها في تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وهو ما تجسد في النشاط الدبلوماسي المكثف والاجتماعات رفيعة المستوى التي تم تنظيمها خلال الرئاسة الأنجولية للاتحاد الأفريقي، مشدداً على أهمية التنسيق لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقبلة المقرر عقدها في منتصف شهر فبراير بما يضمن نجاحها وخروجها بنتائج عملية تدعم أولويات القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال شهر فبراير ٢٠٢٦.

وفيما يتعلق بالتعاون القاري والإقليمي، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع أنجولا إزاء تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية، وجهود إحلال السلام والاستقرار ودعم مسارات التنمية المستدامة. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدين أهمية توحيد المواقف الأفريقية وتعزيز الحلول الأفريقية للتحديات التي تواجه القارة.

واختتم الاتصال بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وأنجولا، والحرص المشترك على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق في القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويدعم المصالح المشتركة للبلدين

بدر عبد العاطي تيتي أنطونيو أنجولا العلاقات المصرية الأنجولية وزير خارجية جمهورية أنجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط 3 طلاب بالشرقية لإدارتهم صفحة تنشر أخبار وفيات مشاهير غير حقيقية

حريق بإحدى القرى السياحية

حريق ضخم يلتهم شالية ومتجر بإحدى القرى السياحية في مطروح

صورة ارشيفية

خروج 9 مصابين من مستشفى القصير عقب حادث تصادم بطريق القصير–قفط

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد