حزب الله يعلن إطلاق خيبر 1 .. وتقديرات إسرائيلية تتحدث عن 60 صاروخًا

أطلق حزب الله اللبناني رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل حملت اسم "خيبر 1". ووفق تقديرات إسرائيلية، فقد بلغ عدد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان خلال هذه الرشقة نحو 60 صاروخًا.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض خمس طائرات مسيرة كانت في طريقها نحو الأراضي المحتلة، في حين تحدثت مصادر أخرى عن إطلاق عدة صواريخ أرض-أرض ضمن الهجوم نفسه.

ميدانيًا، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في بلدة دوفيف الواقعة في منطقة الجليل الأعلى شمال البلاد، تحسبًا لأي تهديدات محتملة.

من جانب آخر، ذكرت وكالة "فارس" أن قوات إيرانية خاصة نفذت عملية استهدفت شخصية بارزة في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة.