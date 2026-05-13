انكسار الحرارة يضرب المحافظات.. وتحذير عاجل لسكان الصعيد

شيماء مجدي

 أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن البلاد بدأت تشهد انكسارًا نسبيًا في موجة الحرارة التي سيطرت على الأجواء خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى تحسن ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية، بالتزامن مع نشاط نسبي للرياح، ما ساهم في تلطيف الأجواء خاصة في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 مناطق جنوب الصعيد

 وأوضح “فهيم” أن هذا التحسن لا يشمل جميع المناطق، حيث لا يزال جنوب الصعيد، خاصة محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، تحت تأثير موجة شديدة الحرارة، مع استمرار تسجيل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، ما يبقي تلك المناطق في أجواء صيفية قاسية. درجات الحرارة المتوقعة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل نحو 34 درجة مئوية في القاهرة والوجه البحري، و31 درجة على السواحل الشمالية، و36 درجة في شمال الصعيد، بينما تصل إلى 42 درجة في جنوب الصعيد، مؤكدًا أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة أحيانًا على مناطق من البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع ظهور شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

 طقس الفصول الأربعة

 وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أن الأجواء الحالية يمكن وصفها بـ"طقس الفصول الأربعة"، حيث تشهد تقلبات واضحة بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات قصيرة، وهو ما يزيد من خطورة ما يُعرف بـ"التذبذبات الحرارية"، التي قد تكون أكثر تأثيرًا من الحرارة المرتفعة نفسها، سواء على صحة الإنسان أو على القطاع الزراعي.

 تحذيرات عاجلة

 وفيما يتعلق بالتأثيرات الزراعية، حذر “فهيم” من زيادة فرص حدوث مشاكل في عقد وتساقط الأزهار والثمار في عدد من المحاصيل، أبرزها الطماطم والفلفل والخيار والباذنجان والكنتالوب والبطيخ، إلى جانب تأثر بعض محاصيل الفاكهة مثل العنب والرمان والموالح والتين والزيتون، نتيجة الإجهاد الناتج عن التغيرات الحرارية.

نشاط عدد من الآفات الزراعية

 كما لفت إلى تزايد نشاط عدد من الآفات الزراعية، من بينها دودة الحشد والتوتا أبسلوتا والذبابة البيضاء والمنّ والجاسيد، بالإضافة إلى ارتفاع فرص الإصابة ببعض الأمراض الفطرية المرتبطة بالرطوبة والدفء، مثل البياض الدقيقي والبياض الزغبي ولفحة الساق الصمغية.

 ودعا الدكتور محمد علي فهيم المزارعين إلى سرعة الانتهاء من أعمال ضم ودراس القمح خلال اليوم، قبل عودة الارتفاع في درجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح، مع ضرورة تقريب فترات الري وتقليل كميات المياه لتجنب تعطيش النباتات، فضلًا عن دعمها بالعناصر الغذائية المهمة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، والتوسع في إضافة الفوسفور للمحاصيل الصيفية الحديثة.

كما أوصى بتجنب الرش بالمبيدات خلال فترات الظهيرة أو أثناء نشاط الرياح، مع الاهتمام باستخدام المحفزات الحيوية والأحماض الأمينية، ومتابعة المحاصيل بشكل يومي لرصد أي إصابات مبكرًا والتعامل معها فورًا.

 وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في إدارة العمليات الزراعية، موضحًا أن “نجاح الموسم يعتمد على التوازن بين الري الجيد، والمتابعة المستمرة، وسرعة التدخل”، متمنيًا موسمًا زراعيًا ناجحًا ومثمرًا لجميع المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية.

