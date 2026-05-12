أعلى من المعدلات بـ 7 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت النصف الثاني من فصل الربيع، والذي تتكرر فيه موجات ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اليوم كان ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وسجلت العظمي نهارا على القاهرة الكبرى ٤٠ درجة مئوية، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من ٧ الى ٨ درجات.

وتابعت غانم أن قيم درجات الحرارة غدا تنخفض عن اليوم، وتصل العظمي نهارا من ٣٣ إلى ٣٤ درجة مئوية ، لافتة الى ان طقس الغد حار نهارا ، ومع يوم الخميس ترتفع درجات الحرارة لتصل الى ٣٧ درجة مئوية.