حمادة عبداللطيف: دفاع الزمالك نقطة القوة أمام اتحاد العاصمة.. وبيزيرا مفتاح الفوز

أكد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، ثقته الكبيرة في قدرة الفريق الأبيض على تحقيق الفوز أمام اتحاد العاصمة، مشيدًا بقوة دفاع الفريق والقدرات الفردية التي يمتلكها عدد من اللاعبين.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "أراهن على قوة دفاع الزمالك في مباراة اتحاد العاصمة، ثم يأتي بعد ذلك دور قوة خط الوسط، بالإضافة إلى المهارات الفردية التي يمتلكها شيكو بانزا وبيزيرا وعدي الدباغ".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد يقدم موسمًا جيدًا، ويعد من أكثر اللاعبين ثباتًا في المستوى داخل الزمالك، وليس عيبًا أن يخطئ، لأنه مدافع على أعلى مستوى، وسيكون له دور مهم في مباراة اتحاد العاصمة، وقد يسجل هدفًا أيضًا، ولذلك يجب دعمه لأنه عنصر مهم في الزمالك ومنتخب مصر".

وتابع: "لا بد أن يمتلك الفريق أكثر من حل هجومي خلال المباراة، مع استغلال كل المهارات سواء من خلال التسديد أو العرضيات أو المهارات الفردية، لأن كرة القدم لعبة جماعية ويجب أن يشارك الجميع".

وواصل تصريحاته قائلًا: "يجب التعامل مع الحكم بهدوء، وأن يكون هناك تركيز طوال المباراة، مع وجود قيادة فنية من خارج الملعب بقيادة معتمد جمال، وقيادة داخل الملعب عن طريق عبدالله السعيد".

واختتم عبداللطيف تصريحاته قائلًا: "يجب التعامل نفسيًا بشكل جيد مع بيزيرا، ومنحه الحرية داخل الملعب، وأن يتحدث معه المدرب ويؤكد له أنه سيكون أحد أسباب الفوز، وألا يكون مكلفًا بأدوار دفاعية كثيرة".