مع تزايد تساؤلات ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر، تصدر موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 اهتمام محركات البحث، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وسط ترقب لصدور أي قرارات رسمية بشأن إمكانية تبكير الصرف.

وتزايدت حالة الجدل خلال الأيام الماضية مع انتشار أنباء غير مؤكدة حول تقديم موعد صرف المعاشات قبل العيد.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

ولم تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل عيد الفطر، مؤكدة أن مواعيد الصرف تسير وفقا للجدول المعتاد، لحين صدور تعليمات جديدة بشكل رسمي.

وشددت الهيئة على أن أي مستجدات تتعلق بمواعيد صرف المعاشات سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى جميع المستفيدين.

موعد صرف معاشات أبريل 2026



أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أبريل 2026 سيبدأ اعتبارا من 1 أبريل 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر، وفقا للآليات المعمول بها.

وتقوم الهيئة بصرف المعاشات لنحو 11 مليون مواطن، عبر مجموعة متنوعة من وسائل الصرف، مع توفير تسهيلات لضمان سهولة الحصول على المستحقات وتجنب التكدس.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أماكن صرف معاشات أبريل 2026

تتوفر خدمات صرف المعاشات من خلال عدد من القنوات المختلفة، تشمل:

ماكينات الصرف الآلي ATM.

فروع البنوك.

منافذ البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

منافذ شركة فوري.