زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان عن قرارات جديدة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من بينها إجراءات تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

أوضح موسى، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية، أن الإعلان عن هذه القرارات قد يتم اليوم أو غدًا، مشيرًا إلى أنها تتضمن أخبارًا وصفها بالإيجابية للمواطنين، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين قيمة المعاشات، بالإضافة إلى زيادات في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حزمة من القرارات والإجراءات الداعمة للمواطنين، متوقعًا الإعلان عنها خلال وقت قريب.