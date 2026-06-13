عمرو رمزي: تجسيد يحيى موسى في "رأس الأفعى" كان أصعب رهان فني.. خاص

كشف الفنان عمرو رمزي، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس مشاركته في مسلسل "رأس الأفعى"، متحدثًا عن التحديات التي واجهته خلال تقديم شخصية القيادي الإرهابي يحيى موسى، والتي وصفها بأنها من أصعب الشخصيات التي قدمها خلال مشواره الفني.

وأوضح عمرو رمزي أن شعوره الأول عند عرض الدور عليه كان مزيجًا من الحماس والرهبة، نظرًا لحساسية الشخصية وأبعادها المختلفة، مؤكدًا أن تجسيد شخصية حقيقية ومرتبطة بأحداث مهمة في التاريخ الحديث يتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والتركيز.

وقال إن شخصية يحيى موسى كانت بمثابة رهان فني كبير بالنسبة له، لأنها تختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمها من قبل، مشيرًا إلى أنه حرص على دراسة الشخصية جيدًا والاقتراب من تفاصيلها النفسية والإنسانية حتى تظهر بصورة واقعية ومقنعة للجمهور.

وأضاف أن مسلسل "رأس الأفعى" يتناول فترة مهمة من تاريخ مصر، وهو ما جعله يشعر بأهمية العمل منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا من أجل تقديم الأحداث بصورة درامية تحترم الحقيقة وتصل إلى المشاهد بشكل مؤثر.

وعن ردود الفعل التي تلقاها بعد عرض العمل، أعرب عمرو رمزي عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري، مؤكدًا أن أكثر ما لفت انتباهه هو حجم الكراهية التي وجهها الجمهور للشخصية، إلى جانب الرسائل والتعليقات الغاضبة التي تلقاها بسبب أفعالها داخل الأحداث.

وأشار إلى أن تلك الردود، رغم قسوتها أحيانًا، أسعدته كثيرًا كممثل، لأنها تعكس مدى تصديق الجمهور للشخصية واقتناعهم بالأداء الذي قدمه، موضحًا أن نجاح الفنان في إقناع المشاهد بالشخصية هو أحد أهم معايير النجاح بالنسبة له.

واختتم عمرو رمزي حديثه بالتأكيد على أن مشاركته في "رأس الأفعى" تُعد من التجارب المهمة والمميزة في مسيرته الفنية، متمنيًا أن يواصل تقديم شخصيات مختلفة ومتنوعة تترك أثرًا لدى الجمهور.



https://youtu.be/cSzjpJqRVJM?si=PYIdPatew9FQkr3r