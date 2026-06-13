كواليس ظهور صبا مبارك بدون مكياج في مسلسل "ورد على فل وياسمين"

كشفت النجمة صبا مبارك عن كواليس ظهورها بدون مكياج في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، مؤكدة أن الأمر لم يكن يمثل لها أي صعوبة، بل جاء متوافقًا مع طبيعتها الشخصية وأسلوب حياتها اليومي.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أوضحت صبا مبارك أن فكرة الظهور بشكل طبيعي داخل العمل كانت مناسبة للغاية للشخصية التي قدمتها، مشيرة إلى أنها لا تعتمد على المكياج بشكل كبير في حياتها العادية.

وقالت صبا: "الموضوع كان بالنسبة لي طبيعي جدًا، لأنني في الأساس لا أفضل وضع الميك أب في حياتي اليومية، لذلك لم أشعر بأي تردد تجاه الظهور بدون مكياج

وأضافت أن المصداقية كانت من أهم العناصر التي سعت إليها أثناء تجسيد شخصية "إلهام"، مؤكدة أن الشكل الخارجي للشخصية كان جزءًا من حالتها الإنسانية والواقعية، وهو ما ساعد الجمهور على التفاعل معها بصورة أكبر.

وأشارت صبا مبارك إلى أن فريق العمل كان حريصًا على تقديم الشخصيات بشكل قريب من الواقع، بعيدًا عن المبالغة، وهو ما انعكس على تفاصيل الأداء والملابس والمظهر العام للشخصيات طوال أحداث المسلسل.

وأكدت أن نجاح العمل وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور أثبتت أن الصدق في تقديم الشخصيات يصل إلى المشاهد بشكل أسرع وأقوى من أي عناصر أخرى، لافتة إلى أنها سعيدة للغاية بحالة التفاعل التي حققها المسلسل منذ بداية عرضه.

ويواصل مسلسل "ورد على فل وياسمين" تحقيق نجاح ملحوظ، حيث حظي بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة بسبب قصته الإنسانية وأداء أبطاله الذين نجحوا في تقديم شخصيات قريبة من الواقع، الأمر الذي ساهم في تصدره قوائم المشاهدة والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويضم مسلسل "ورد على فل وياسمين" نخبة من النجوم، منهم أحمد عبد الوهاب، سلوى محمد علي، ميمي فوزي، وليد فواز، ياسر عزت، فدوى عابد، إسماعيل فرغلي، وردشان مجدي، هديل حسن، ندى عادل وإيمان الشريف، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبد التواب.

ونجح العمل في تحقيق تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأداء أبطاله وبالطابع الإنساني والاجتماعي الذي يقدمه المسلسل، ما جعله من أبرز الأعمال التي تحظى بمتابعة كبيرة خلال الفترة الحالية.