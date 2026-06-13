قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح قطري للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة
كلوب يفتح النار على فيفا بسبب مونديال 2026: كرة القدم أصبحت رهينة للمعلنين
بعد أكبر موجة هبوط منذ سنوات.. هل يستعد الذهب لعودة غير متوقعة؟
الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة معتدلة ليلا.. تفاصيل
مدبولي: تسويات مرتقبة لمديونيات الهيئات الاقتصادية.. وندرس مسابقات لتحفيز المحافظات المتميزة
تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس
تقرير: طهران تُغلق أنفاقاً نووية لحماية مخزون اليورانيوم
ثابت عند 444.. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة السعودية
3 أرقام تاريخية تنتظر المغرب في مواجهة البرازيل.. تعرف عليها
مدبولي: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على مواجهة الأزمات العالمية
مدبولي: الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية والأولوية للصرف الصحي
مدبولي يشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون الأسرة يمنح المحجور عليه حق إدارة أمواله بشروط

الأحوال الشخصية
الأحوال الشخصية
محمد الشعراوي

أجاز مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة للمحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة إدارة جزء من أمواله أو كلها بإذن قضائي، وفق ضوابط تضمن الحفاظ على حقوقه المالية، في توجه يوازن بين الحماية والاستقلالية.

ونصت المادة (243) من مشروع قانون الأسرة على جواز الحكم بالحجر على البالغ في حالات الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة، على أن يتم ذلك بحكم قضائي فقط، ولا يُرفع الحجر إلا بحكم مماثل.

كما ألزمت المادة المحكمة بتعيين قيم لإدارة أموال المحجور عليه وفقًا للقواعد المنظمة في القانون.

أولوية النفقات

وأكدت المادة (244) أن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تأتي في مقدمة الالتزامات المالية، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة له قبل أي التزامات أخرى تتعلق بأمواله. وفي إطار المرونة القانونية، أجازت المادة (245) للمحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة، وبإذن من المحكمة، تسلم جزء أو كل أمواله لإدارتها، على أن يخضع في هذه الحالة للأحكام المقررة للقاصر المأذون له، بما يضمن التوازن بين الحماية والاستقلال المالي الجزئي.

حددت المادة (246) ترتيبًا واضحًا للقوامة على المحجور عليه، يبدأ بالابن البالغ ذكراً كان أو أنثى، ثم الأب، ثم الأم، ثم الجد الصحيح، وفي حال عدم توافرهم تعين المحكمة من تراه مناسبًا.

كما أجاز المشروع إسناد القوامة في حالات الضرورة إلى شخص اعتباري مختص قانونًا.

شروط القيم وضوابط الاختيار

أما المادة (247) فقد اشترطت أن تتوافر في القيم نفس الشروط المطلوبة في الوصي، وفقًا للمادة (202) من القانون، مع إتاحة مرونة للمحكمة في تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل الولد أو الأب أو الأم أو الجد، حتى في حال وجود بعض الموانع، إذا رأت أن المصلحة تقتضي ذلك.

مشروع قانون الأسرة مشروع قانون الأسرة الجديد الأحوال الشخصية قانون الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

إخلاء مركز للجيش اللبناني في النبطية إثر توغل إسرائيلي بالمنطقة

ايران وامريكا

بعد اكتمال الصياغة النهائية.. إيران تلمح إلى موعد قريب للتوقيع مع أمريكا

وزير الدفاع الباكستاني

وزير دفاع باكستان: أمريكا وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق سلام

بالصور

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

طرق الأبواب
طرق الأبواب
طرق الأبواب

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

اعمال رصف
اعمال رصف
اعمال رصف

محافظ الشرقية يوجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد