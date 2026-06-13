برلمانية: طرح أراضٍ صناعية للمصريين بالخارج يربط أبناء الوطن بمشروعات التنمية

أشادت سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بإعلان هيئة التنمية الصناعية عن دراسة آليات جديدة لتعزيز مشاركة المصريين المقيمين بالخارج في الاستثمار بالقطاع الصناعي.

وأوضحت أن طرح أراضٍ صناعية مرفقة ومجهزة بشروط وحوافز جاذبة للمصريين بالخارج يمثل خطوة إيجابية، لربط أبناء الوطن في الخارج بمشروعات التنمية داخل مصر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الآليات تسهم في جذب العملة الصعبة ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع الصناعي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

استثمار المصريين بالخارج لمدخراتهم

وشددت سجى عمرو هندي، على أن استثمار المصريين بالخارج لمدخراتهم في مشروعات صناعية داخل الوطن سيعزز من ثقتهم في مناخ الاستثمار المحلي، ويخلق قنوات تمويل جديدة بعيداً عن الاعتماد على المصادر التقليدية.

وقالت: إشراك المصريين بالخارج في الإنتاج الصناعي يتيح فرصة لنقل نماذج الإدارة الحديثة التي اكتسبوها من الخارج إلى المصانع المصرية.

تخصيص نافذة موحدة

وطالبت عضو مجلس النواب، ضرورة تخصيص نافذة موحدة داخل هيئة التنمية الصناعية تتولى التواصل مع المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات تواجههم في مراحل التأسيس والتشغيل، مع تقديم حزم تحفيزية تشمل تيسيرات ضريبية وجمركية، حتى تتحول هذه الآليات من مجرد دراسة إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع تسهم في بناء مصر الصناعية