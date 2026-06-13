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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني عاجل بشأن ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي وانعكاساتها على الأمن الغذائي

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي ، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بشأن الارتفاع غير المسبوق في تكاليف مستلزمات مدخلات الإنتاج الزراعي، خاصة أسعار الأسمدة والتقاوي والعمالة الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للفلاح المصري والأمن الغذائي الوطني.

 وأكد النائب الصالحي، أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطًا متصاعدة نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس بحدة على السوق المحلي، رغم أن مصر من كبار منتجي ومصدري الأسمدة، إلا أن المفارقة الصادمة تكمن في معاناة الفلاح من نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وتساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً: لماذا يعاني الفلاح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها رغم وفرة الإنتاج المحلي؟، وأين تذهب حصص الأسمدة المدعمة؟ ولماذا لا تصل إلى مستحقيها الفعليين؟وما أسباب غياب الرقابة الفعالة على سوق الأسمدة وتركه لتقلبات السوق الحرة؟، وكيف تسمح الحكومة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة في ظل احتياج السوق المحلي؟ وما هي خطة الوزارة لمواجهة الزيادات المتوقعة عالميًا في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي؟ .

ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة 

 

وطالب باعادة ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها للفلاح الحقيقي وتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار ومراجعة سياسات التصدير وربطها باحتياجات السوق المحلي أولًا مع التوسع في دعم صغار المزارعين وتحديث قاعدة بيانات الحيازات الزراعية وتشجيع التصنيع المحلي للأسمدة وتقليل الاعتماد على تقلبات السوق العالمي.

وحذر الدكتور محمد الصالحي، من أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حاسم ينذر بمشكلات تواجه القطاع الزراعى، مطالباً من الحكومة سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة التى تواجه المزارع المصرى الذى نجح فى تحقيق الأمن الغذائى لكل المصريين حتى مع وجود تحديات عالمية متعددة . 

محمد الصالحى مجلس النواب الإنتاج الزراعي وزير الزراعة مجلس الوزراء استصلاح الأراضي

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