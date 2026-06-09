محافظ الفيوم يؤكد أهمية دعم القطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، على أهمية القطاع الزراعي باعتباره من القطاعات الحيوية بالمحافظة، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم المزارعين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في إطار توجهات الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام المياه وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك - حسب بيان عن المحافظة اليوم /الثلاثاء/ - خلال متابعته جهود وأنشطة مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأوضح الدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة، أن المديرية نفذت خلال شهر مايو الماضي عدداً من الأنشطة الإرشادية والميدانية شملت ندوات حول أهمية زراعة الذرة الشامية ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وترشيد استخدام الأسمدة والمياه، وأهمية زراعة محصولي عباد الشمس الزيتي والسمسم، وتعزيز الزراعات التعاقدية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتجهيز الأراضي لزراعة المحاصيل الصيفية، وتحميل السمسم على القطن، ومكافحة أمراض وآفات القطن، وأهمية النباتات الطبية والعطرية، والزراعات العضوية، إلى جانب التوعية بأساليب التربية والرعاية السليمة للماشية والأغنام والماعز وزيارات حقلية للتوعية بالممارسات الزراعية السليمة، ومتابعة المحاصيل المختلفة.

وفي مجال الإرشاد الزراعي تم تنفيذ 18 زيارة ولقاءً ميدانياً لمتابعة المحاصيل الشتوية والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ومتابعة الحقول الإرشادية ومحاصيل الخضر والفاكهة، والمرور على حقول ترشيد استهلاك المياه بمحصول القمح، إلى جانب توعية المزارعين بمخاطر أصداء القمح ومتابعة أمراض وآفات القطن، بالإضافة إلي تنفيذ يومي حصاد لمحصول القمح بمختلف مراكز المحافظة، فضلاً عن بدء تنفيذ حملة التسوية بالليزر لزراعات الذرة الشامية على مساحة 400 فدان بمراكز المحافظة، بهدف رفع كفاءة استخدام مياه الري وتحسين إنتاجية المحصول.

وأضاف أنه في إطار دعم المرأة الريفية، نظمت المديرية ندوات حول الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وطرق التخزين السليم، والاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء الرش، والإسعافات الأولية اللازمة في حالات التعرض للمبيدات، كما نفذت أنشطة بقطاع البساتين شملت ندوات وزيارات ميدانية ومعاينات وتجديد تراخيص للصوب الزراعية .

وفي مجال التعاون الزراعي نفذت الإدارة العامة للتعاون الزراعي 16 لجنة مرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

أما في مجال الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، تم إجراء معاينات للترخيص، وتحرير محاضر للمخالفات ،و استخراج وتجديد تراخيص، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض على مستوى المحافظة.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، نظمت المديرية ندوات إرشادية حول التناسل في الماشية، ورعاية الماعز، وتجهيزات مزارع الأغنام، و تم عمل لجان للمرور على مزارع الماشية والدواجن والمناحل ومصانع الأعلاف ومراكز تجميع الألبان لمتابعة سير العمل والالتزام بالاشتراطات المقررة.