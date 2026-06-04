الأغذية العالمي: نواجه تحديات القطاع الزراعي في مصر وتمكنا من الوصول إلى نحو 750 ألف مزارع

قالت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، إن هناك تعاون وثيق بين البرنامج ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية لحماية صغار المزارعين من تداعيات التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.

وأكدت الحلبي خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن البرنامج تمكن خلال سنوات عمله في مصر من الوصول إلى نحو 750 ألف مزارع.

ولفتت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تتمثل في التغيرات المناخية، وندرة المياه، إضافة إلى مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية، التي وصفها بأنها من أبرز التحديات الأساسية.