ثابت عند 444.. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة السعودية

شهد سعر الذهب في السعودية، استقرارا مع تعاملات مساء اليوم السبت 13-6-2026؛ على مستوي محلات الصاغة في المملكة.

سعر الذهب في السعودية

وأظهرت تداولات المعدن الأصفر داخل المملكة العربية السعودية؛ استقرارا من دون تغيير وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 444 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 508.25 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 465.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 444.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 381.25 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 3557 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 15.807 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4215 دولار.