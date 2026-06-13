أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب تجذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس في الأسواق المحلية والدولية.

ويحرص قطاع واسع من المتعاملين على متابعة تطورات أسعار الذهب بصورة يومية، سواء لأغراض الادخار والاستثمار أو لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 7,175 جنيها 7,120 جنيها

عيار 21 6,280 جنيها 6,230 جنيها

عيار 18 5,385 جنيها 5,340 جنيها

عيار 14 4,185 جنيها 4,155 جنيها

الجنيه الذهب 50,240 جنيها 49,840 جنيها

الأونصة بالجنيه 223,235 جنيها 221,455 جنيها

الأونصة بالدولار 4,215.32 دولارا

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، من بينها مستويات العرض والطلب، والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية، وأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وعادة ما يعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا وأداة فعالة للحفاظ على قيمة المدخرات، بينما قد يؤدي ارتفاع الدولار أو زيادة العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى إلى تراجع الإقبال عليه من جانب بعض المستثمرين.

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأوعية الادخارية والاستثمارية، بفضل قدرته على التحوط من المخاطر الاقتصادية والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، تبقى أسعار الذهب محل متابعة دقيقة من المستثمرين والمستهلكين، في ظل ارتباط تحركات المعدن الأصفر بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب

ويعد الذهب من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية، حيث تتأثر أسعاره بمجموعة من العوامل، تشمل العرض والطلب، وأسعار الفائدة، وتحركات الدولار الأمريكي، فضلا عن المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية.

وفي ظل هذه المتغيرات، يواصل الذهب استقطاب اهتمام المتعاملين بالسوق، محافظا على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، وسط توقعات باستمرار تأثر أسعاره بالتطورات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة.