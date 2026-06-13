أخبار التوك شو| أسعار الذهب والعملات وحالة الطقس.. الزراعة: إنتاج القمح يقترب من 5 ملايين طن والتغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أجواء حارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين مقارنة بأمس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 36 درجة مئوية بعد أن كانت 34 درجة.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13 يونيو.. عيار 21 بكام؟



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

القاهرة 36.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 13 يونيو 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 13 يونيو 2026.

الدولار بكام انهاردة.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 13 يونيو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 13 يونيو 2026.

الزراعة: إنتاج القمح يقترب من 5 ملايين طن والتغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الموسم الحالي يُعد عامًا استثنائيًا لمحصول القمح في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج وصل إلى نحو 4.6 مليون طن، مع توقعات بالوصول إلى 5 ملايين طن خلال الفترة المقبلة.

انتحال صفة الطبيب.. خطر يهدد صحة المواطنين وجهود مكثفة لمواجهة المخالفين



تصاعدت المخاوف من انتشار ممارسات طبية غير قانونية يقف وراءها أشخاص ينتحلون صفة الأطباء دون مؤهلات أو تراخيص رسمية.

بين مصلحة المستهلك وبقاء المنتج.. أزمة أسعار البيض تفرض نفسها على السوق



يواجه قطاع إنتاج بيض المائدة في مصر، أزمة متصاعدة نتيجة التراجع المستمر في أسعار البيع، وهو ما دفع المنتجين إلى التحذير من تداعيات اقتصادية قد تهدد استقرار الصناعة.

عضو بلجنة الإسكان بالنواب: لا تصالح على المباني المخالفة إنشائيًا أو المقامة على أراضي الدولة

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المباني المخالفة من الناحية الإنشائية لا يجوز التصالح عليها، كما لا يمكن التصالح على المباني الواقعة داخل المناطق ذات الطابع الأثري أو الواقعة ضمن الحيز الأثري.



نواف سلام: نطالب حزب الله بتنفيذ التزاماته وتغليب مصلحة لبنان



أكد نواف سلام ، رئيس الوزراء اللبناني، أن الحكومة اللبنانية تطالب حزب الله بالإيفاء بالتزاماته وتغليب مصلحة لبنان على أي اعتبارات أخرى، مشددًا على أهمية الحفاظ على المصالح الوطنية وتعزيز استقرار البلاد، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

إعادة تموضع للجيش اللبناني في كفر تبنيت بالتزامن مع التوغل الإسرائيلي



قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، إن المشاهد المتداولة من بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية لا تعكس انسحابًا للجيش اللبناني بقدر ما تمثل إعادة تموضع ميدانية تنفذ وفق خطة معتمدة من قبل المؤسسة العسكرية اللبنانية، في إطار التزامها بالقرارات الرسمية والمسار التفاوضي المرتبط بجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار.