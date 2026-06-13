القاهرة 36.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 13 يونيو 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 13 يونيو 2026.
درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 13 يونيو 2026
العظمى
القاهرة 36
الإسكندرية 33
شرم الشيخ 39
مطروح 30
أسوان 41
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
وقالت “الأرصاد”، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.