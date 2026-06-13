القاهرة 36.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 13 يونيو 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 13 يونيو 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 13 يونيو 2026

العظمى

القاهرة 36

الإسكندرية 33

شرم الشيخ 39

مطروح 30

أسوان 41

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وقالت “الأرصاد”، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.