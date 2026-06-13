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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة 36.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 13 يونيو 2026

درجات الحرارة
درجات الحرارة
محمود محسن

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 13 يونيو 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 13  يونيو 2026
العظمى

القاهرة 36

الإسكندرية 33

شرم الشيخ 39

مطروح 30

أسوان 41

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
وقالت “الأرصاد”، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد درجات الحرارة مصر القاهرة أسوان

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