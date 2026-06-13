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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يفقد زخمه تحت ضغط قوة الدولار وتزايد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب العالمية
أسعار الذهب العالمية
أ ش أ

سجلت أسعار الذهب العالمية هبوطا ملحوظا لتصل إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، وذلك بضغط مباشر من قوة العملة الأمريكية وبيانات الوظائف الأخيرة التي عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع المعدن الأصفر إلى التحرك في نطاقات حرجة قرب مستوى 4000 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد استقرت بنهاية التعاملات الأسبوعية عند مستوى 4188 دولارا للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي عند 4022 دولارا، حيث ساهمت بيانات الوظائف الأمريكية القوية في زيادة بيع المعدن الأصفر ليهبط دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم لأول مرة منذ عامين ونصف.

وسجلت أسعار الذهب الفورية هبوطا بنسبة 25% مقارنة بالمستوى القياسي الذي بلغته في يناير الماضي عند 5595 دولارا للأوقية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط جراء التوترات العسكرية الأخيرة، الأمر الذي عزز التكهنات برفع أسعار الفائدة والحد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، وصولا بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.

وأثار هذا التراجع تساؤلات واسعة النطاق بين الخبراء والمحللين حول مدى استمرارية موجة الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب مؤخرا، على الرغم من استمرار العوامل الداعمة له على المدى الطويل، والمتمثلة في تفاقم المخاطر الجيوسياسية وتزايد العجز المالي في بعض الدول الكبرى، إلى جانب استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية.

وأوضح خبراء استراتيجية المعادن في مؤسسات استثمارية دولية أن أسواق الذهب بحاجة حاليا إلى استيعاب المخاطر الناجمة عن سياسات الفيدرالي الأمريكي وقوة الدولار في المدى القصير، مرجحين إمكانية ارتداد الأسعار نحو الصعود في حال هدوء الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط إلى مستوى 80 دولارا للبرميل، ليعود الذهب مجددا كملاذ آمن في ظل تضخم العجز المالي والتشتت الجيوسياسي.

وأشارت التقارير الاقتصادية إلى أن الارتفاع القياسي للذهب بنسبة 64% خلال العام الماضي - والذي يعد الأكبر منذ 46 عاما - كان مدفوعا بالأساس بتوقعات خفض أسعار الفائدة، بالتوازي مع زيادة الطلب عليه للتحوط من المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية والنزاعات الدولية، بينما تظهر البيانات الحالية انخفاض عقود البيع في بورصة (كومكس)، ما يفتح المجال أمام زيادة الرهانات الهبوطية.

وعلى صعيد الصناديق الاستثمارية، أظهرت التقديرات المصرفية أن نحو 270 طنا من الذهب في الصناديق المتداولة (ETFs) باتت في نطاق الخسارة مع هبوط الأسعار دون 4250 دولارا، وتوقع المحللون أن يرتفع هذا الحجم إلى 298 طنا إذا استقرت الأسعار عند 4000 دولار، لاسيما بعد أن بلغت التدفقات الخارجة من هذه الصناديق نحو 23 طناً خلال شهر مايو والأسبوع الأول من يونيو.

يأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه الطلب الفعلي على المعدن النفيس ركودا موسميا، حيث يتم تداول السبائك بخصومات كبيرة في الأسواق الآسيوية مثل الهند، وسط توقعات بأن تظل أسعار الذهب تتحرك في نطاق عرضي ومحدود خلال الأشهر القليلة المقبلة، بانتظار ظهور محفزات استراتيجية جديدة في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية الأسواق الآسيوية

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