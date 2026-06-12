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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة
موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة
محمد غالي

تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو انطلاق مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث يستهل «الفراعنة» منافسات البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في نسخة تاريخية تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كأس العالم 2026

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يفتتح مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

يواجه منتخب مصر نظيره البلجيكي يوم الإثنين 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر

تنقل مباريات كأس العالم 2026 عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة لتغطية البطولة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات:

بلجيكا
إيران
نيوزيلندا

كأس العالم 2026

جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

مصر × بلجيكا

  15 يونيو
  الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة
  سياتل – الولايات المتحدة

مصر × نيوزيلندا

  22 يونيو
  الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة
  فانكوفر – كندا

مصر × إيران

  27 يونيو
  الساعة 6:00 صباحا بتوقيت القاهرة
  سياتل – الولايات المتحدة

كأس العالم 2026

استعدادات الفراعنة للمونديال

خاض منتخب مصر خمس مباريات ودية ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم، بدأها بفوز كبير على السعودية بنتيجة 4-0 في جدة يوم 26 مارس، ثم تعادل سلبيا مع إسبانيا في برشلونة يوم 31 مارس.

وواصل الفراعنة استعداداتهم بالفوز على روسيا بهدف دون رد في 28 مايو على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يختتموا معسكرهم الإعدادي في الولايات المتحدة بخسارة أمام البرازيل بنتيجة 2-1 يوم 7 يونيو.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق انطلاقة قوية أمام بلجيكا تمنحه دفعة مبكرة في سباق التأهل إلى الدور التالي من البطولة العالمية.

ومع اكتمال الاستعدادات واقتراب صافرة البداية، تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو الظهور الأول للفراعنة في المونديال، أملا في تحقيق بداية قوية تعزز فرص التأهل وتعيد المنتخب إلى دائرة المنافسة على الساحة العالمية.

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