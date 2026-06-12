موعد افتتاح جنينة الحيوانات بالجيزة.. تعرف عليه

تستعد جنينة الحيوانات بالجيزة لفتح أبوابها من جديد بعد رحلة تطوير استمرت منذ عام 2023، ضمن خطة تستهدف تحويلها إلى واحدة من أبرز حدائق الحيوان في المنطقة، عبر تحديث مرافقها وتطوير بيئات الحيوانات وإضافة خدمات ترفيهية وسياحية متكاملة.

وبدأت أعمال التطوير رسميا في 9 يوليو 2023 عقب تسلم التحالف المسؤول إدارة المشروع، حيث انطلقت خطة متكاملة لتحديث الحديقة وفق أحدث المعايير العالمية، مع الحفاظ على الطابع المعماري الفريد والمعالم الأثرية والتاريخية التي تتميز بها الحديقة منذ أكثر من 130 عاما.

موعد افتتاح جنينة الحيوانات بالجيزة

موعد افتتاح جنينة الحيوانات بالجيزة

تشير التقديرات الحالية إلى افتتاح الحديقة أمام الجمهور خلال الربع الأخير من عام 2026، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات الفنية النهائية. ومن المنتظر أن يمثل الافتتاح حدثا بارزا يعيد للحديقة مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.

ورغم اقتراب موعد الافتتاح، فإن الجهات المسؤولة لم تعلن حتى الآن موعدا رسميا محددا، حيث يرتبط ذلك باستكمال جميع مراحل التطوير واستقدام الحيوانات الجديدة والتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمان والرعاية البيطرية.

تطوير بمعايير عالمية

تشهد الجنينة تحولا جذريا في أسلوب العرض، من نظام الأقفاص التقليدية إلى بيئات مفتوحة تحاكي المواطن الطبيعية للحيوانات، بما يوفر تجربة أكثر تفاعلية للزوار ويعزز رفاهية الحيوانات وفق المعايير الدولية الحديثة.

كما تتضمن أعمال التطوير تحديث البنية التحتية بالكامل، وإضافة أنواع جديدة من الحيوانات، مع الحفاظ على المباني والمنشآت التاريخية المسجلة داخل الحديقة.

موعد افتتاح جنينة الحيوانات بالجيزة

تغيير الاسم وربط الحديقة بالأورمان

وفي إطار أعمال التطوير، جرى تثبيت اللوحة الجديدة التي تحمل اسم «جنينة الحيوانات» بدلا من «حديقة الحيوان» على إحدى البوابات الرئيسية، مع استكمال تركيب اللوحات الجديدة على باقي المداخل.

كما تشمل الخطة ربط حديقتي الحيوان والأورمان من خلال نفق حديث يتيح للزوار التنقل بسهولة بين الحديقتين والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخضراء.

الحفاظ على المعالم التاريخية

تتضمن أعمال التطوير الحفاظ على المعالم التراثية البارزة داخل الحديقة، ومن بينها:

كوبري إيفل.

القاعة اليابانية.

القاعة الملكية.

جزيرة الشاي والجبلاية.

المتحف الحيواني.

مطاعم وفندق وتجارب تفاعلية

وتشمل الخطة إنشاء مناطق عرض حديثة للحيوانات، إلى جانب مطاعم ومقاه وفندق ترفيهي وسوق للهدايا التذكارية، فضلا عن تقديم أنشطة وتجارب تفاعلية جديدة، مثل الجولات المصحوبة بمربي الحيوانات والعروض الحية، بما يوفر تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة للزوار.

موعد افتتاح جنينة الحيوان بالجيزة

أسعار التذاكر

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن أسعار تذاكر الدخول بعد إعادة الافتتاح، إلا أن مسؤولين أكدوا في تصريحات سابقة أنها ستكون مناسبة ومراعية لمختلف الفئات، بما يضمن استمرار الحديقة كوجهة شعبية وسياحية في الوقت ذاته.