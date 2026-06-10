بعد 3 سنوات من الإغلاق.. موعد افتتاح جنينة الحيوان وأبرز الإضافات الجديدة

زادت التساؤلات من قبل المواطنين حول موعد افتتاح حديقة الحيوان، بعد أعمال التجديد التي بدأت منذ عام 2023، وتشغل اهتمام فئة كبيرة من المجتمع، حيث تُعد حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان في مصر والشرق الأوسط، وتتهيَّأ الحديقة لفتح أبوابها مجددًا خلال الشهور المقبلة، حيث ينتظر المصريون موعد الافتتاح بعد 3 سنوات من الإغلاق والتطوير.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ويجري افتتاح حديقة الحيوان مرة أخرى في الربع الأخير من 2026 خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن مازال تستمر العملية التطويرية، التي تستهدف تقديم تجربة ترفيهية مميزة وعلى أعلى المستويات العالمية.

ويجري تطوير حديقة الجيزة على غرار حدائق الحيوان العالمية، خاصة أنها مُسجلة كأثر وبها 8 مبانٍ أثرية، إذ يتم تطويرها مع تطبيق أعلى المعايير.

افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة

أشارت المعلومات المتاحة إلى أن فتح أبواب الحديقة للجمهور يظل مرهونًا بالانتهاء الكامل من أعمال التطوير والتجهيزات الفنية، إلى جانب استقدام الحيوانات الجديدة والتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمان والرعاية، و حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد رسمي محدد لافتتاح الحديقة، إلا أن المؤكد وفق المعطيات الحالية أن الافتتاح سيكون خلال عام 2026، على الأرجح في النصف الثاني من العام.

وكان الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد صرح من قبل بأن موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة سيكون خلال الربع الأول من عام 2026، الا ان استكمال أعمال النسخة المطورة من الحديقة حال دون ذلك، خاصة أن الحكومة تسعى الى ان تكون واجهة حضارية جديدة من حيث التصميم والخدمات المقدمة للزوار.

أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان

ولم يتم تحديد أسعار تذاكر حديقة الحيوان في الجيزة بعد التطوير، إلا أن تصريحات المسؤولين في وقت سابق أشارت إلى أنها ستكون في متناول الجميع.

تطوير حديقة الحيوان

شهدت حديقة الحيوان طفرة إنشائية وبيئية واسعة، حيث جرى التخلي عن المفهوم التقليدي لـ الحيوانات داخل الأقفاص، واستبداله بمنظومة البيئات المفتوحة التي تحاكي البيئات الطبيعية الأصلية للحيوانات.

ويجعل التطوير المرتقب الحديقة أقرب للنماذج العالمية، مع إضافة أنواع جديدة من الحيوانات وتحديث البنية التحتية، بما يحافظ على القيمة التاريخية للمكان الذي يمتد عمره لأكثر من قرن.

وشهدت البوابة الثانية لـ حديقة حيوان الجيزة مؤخراً تثبيت اللوحة الاسمية الجديدة باسم «جنينة الحيوانات» بدلا من اسم حديقة الحيوان، وذلك ضمن أعمال التطوير والترميم الواسعة لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، وجارى استكمال باقي البوابات.

وتعتمد خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان على إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتحديث الممرات، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتى تشمل: كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي، والمتحف الحيواني.

وسيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.

تاريخ يعود لـ 161 سنة

تُعد حديقة حيوان الجيزة من أقدم الحدائق في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث افتُتحت رسميًا عام 1891 في عهد الخديوي إسماعيل، وكانت وقتها من أكبر وأجمل حدائق الحيوان في العالم.

اشتهرت باحتوائها على أنواع نادرة من الحيوانات والطيور والنباتات، وجذبت على مدار عقود ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، لتصبح رمزًا ترفيهيًا وتاريخيًا يجمع بين التعليم والمتعة والتراث الطبيعي في آنٍ واحد.