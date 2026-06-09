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موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟
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موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
رشا عوني

بعد ثلاثة سنوات من الإغلاق والتطوير، يترقب المصريون موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، والتي تشهد عملية تطوير كبرى على أعلى مستوى منذ عام2023، وقد ارتفعت عمليات البحث عن موعد افتتاح حديقة الحيوان وهل تم الانتهاء من أعمال التطوير؟.

وقد بدأت أعمال تطوير حديقة الحيوان بالجيزة رسميًا فى 9 يوليو 2023، بعد تسلم التحالف المسؤول الحديقة، ومنذ ذلك الوقت انطلقت عملية التحديث لتواكب الطراز العالمى الحديث، دون المساس بالطابع التاريخى والمعمارى الذى تتميز به.

ومن المتوقع أن يمثل الافتتاح المرتقب في الربع الأخير حدثاً بارزاً يعيد للحديقة صدارتها كوجهة سياحية وثقافية أولى في المنطقة العربية وإفريقيا.

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موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ومن المقرر أن يجري افتتاح الحديقة مرة أخرى أمام الجمهور في الربع الأخير من العام 2026، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة،  إذ ما تزال تستمر العملية التطويرية، والتي تستهدف تقديم تجربة ترفيهية مميزة وعلى أعلى المستويات العالمية.

ويجري تطوير حديقة الجيزة على غرار حدائق الحيوان العالمية، خاصة أنها مُسجلة كأثر وبها 8 مبانٍ أثرية، إذ يتم تطويرها مع تطبيق أعلى المعايير.

موعد افتتاح حديقة الحيوان..

أسعار تذاكر حديقة الحيوان

لم تتحدد بعد أسعار تذاكر حديقة الحيوان في الجيزة بعد التطوير، إلا أن تصريحات المسؤولين في وقت سابق أشارت إلى أنها ستكون في متناول الجميع.

متى سيتم افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة؟

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن فتح أبواب الحديقة للجمهور يظل مرهونًا بالانتهاء الكامل من أعمال التطوير والتجهيزات الفنية، إلى جانب استقدام الحيوانات الجديدة والتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمان والرعاية.
و حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد رسمي محدد لافتتاح الحديقة، إلا أن المؤكد وفق المعطيات الحالية أن الافتتاح سيكون خلال عام 2026، على الأرجح في النصف الثاني من العام.

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تطوير حديقة الحيوان

وشهدت حديقة الحيوان طفرة إنشائية وبيئية واسعة، حيث جرى التخلي عن المفهوم التقليدي لـ "الحيوانات داخل الأقفاص"، واستبداله بمنظومة البيئات المفتوحة التي تحاكي البيئات الطبيعية الأصلية للحيوانات.

التطوير المرتقب سيجعل الحديقة أقرب للنماذج العالمية، مع إضافة أنواع جديدة من الحيوانات وتحديث البنية التحتية، بما يحافظ على القيمة التاريخية للمكان الذي يمتد عمره لأكثر من قرن.

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تغيير اسم حديقة الحيوان

شهدت البوابة الثانية لـ حديقة حيوان الجيزة مؤخراً تثبيت اللوحة الاسمية الجديدة بإسم «جنينة الحيوانات» بدلا من اسم حديقة الحيوان، وذلك ضمن أعمال التطوير والترميم الواسعة لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان، وجارى استكمال باقى البوابات.

ربط حديقة الحيوان والأورمان

تعتمد خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان على إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتحديث الممرات، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتى تشمل:

- كوبرى إيفل

- القاعة اليابانية

- القاعة الملكية

- جزيرة الشاى والجبلاية

- المتحف الحيواني

كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.

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مطاعم وفندق بالحديقة

وتتضمن خطة التطوير إنشاء مناطق عرض حديثة للحيوانات، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ وفندق ترفيهي وسوق للهدايا التذكارية، فضلًا عن تقديم أنشطة وتجارب تفاعلية جديدة للزوار.


كما تشمل الخطة تنظيم عروض حية للحيوانات، وإتاحة جولات بصحبة مربي الحيوانات، في تجربة تستهدف تقريب الزوار من الحياة البرية بصورة آمنة وعصرية.


وفي الوقت نفسه، تؤكد الجهات القائمة على المشروع الحفاظ على المباني التاريخية والطابع المعماري المميز للحديقة، مع استخدام تقنيات عرض حديثة دون المساس بقيمتها التراثية.

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