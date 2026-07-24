قطر تبحث توسيع التعاون الثنائي مع هولندا وبنجلاديش وبنما

بحث وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الجمعة، مع وزراء خارجية بنغلاديش وهولندا وبنما، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش الفعالية التذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، المنعقدة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وشملت اللقاءات وزير خارجية مملكة هولندا توم بيريندسن، ووزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية الدكتور خليل الرحمن، ووزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما هافيير مارتينيز أتشا، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين قطر وكل من الدول الثلاث، وبحث سبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.