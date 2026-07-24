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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وسط مشاعر الحزن.. تشييع جثمان القمص هدرا عطية بحضور الأنبا مكسيموس

القمص هدرا عطية
القمص هدرا عطية
ميرنا رزق

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص هدرا عطية، كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام، التابعة لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 30 عامًا.

وسيم الأب المتنيح كاهنًا في 2 يونيو 1996 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، ثم نال رتبة القمصية في 17 مارس 2022 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأُقيمت صلوات التجنيز في كنيسته، بمشاركة نيافة الأنبا مكسيموس، الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين، إلى جانب مجمع الآباء الكهنة، وعدد كبير من أبناء الكنيسة ومحبيه، الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على راعيهم.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص التعزية إلى نيافة الأنبا مكسيموس، وإلى مجمع كهنة القطاع، في نياحة الأب المبارك القمص هدرا عطية، ملتمسًا العزاء السمائي لشعب الكنيسة وأسرته المباركة، ومصليًا أن يمنح الرب نفسه البارة النياح والراحة، ويجعل له نصيبًا وميراثًا مع جميع القديسين.

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