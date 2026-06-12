مونديال 2026.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لمواجهة بلجيكا

يواصل اليوم الجمعة منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلجيكا، في افتتاح مشواره بمنافسات كأس العالم 2026 والتي انطلقت أمس الخميس في أمريكا الشمالية.

وخاض المنتخب مرانه على ملعب جامعة جوانزاجا، بمدينة سبوكين بأمريكا، أمس الخميس استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الحالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وبدأ المران بإحماءات بدنية للاعبين، ثم جمل فنية وتقسيمة حيث حرص حسام حسن على تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكة خلال المران، وتصحيح أخطاء اللاعبين قبل ضربة البداية في كأس العالم أمام بلجيكا.

فيما خاض رباعي حراسة المرمى تدريبات خاصة تحت قيادة سعفان الصغير مدرب الحراس، بالإضافة إلى فقرة خاصة لتسديد على المرمى.

وشهد المران حضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول، ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الاتحاد ونائب رئيس بعثة المنتخب، بعد وصولهما إلى مدينة سبوكين الأمريكية، التي تستضيف معسكر المنتخب صباح أمس الخميس.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، بقائمة تضم كل من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.