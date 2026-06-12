محافظ القاهرة: شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات منتخب مصر بكأس العالم

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مساء اليوم، أهالى حى الأسمرات متابعة فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم عبر الشاشة العملاقة التي وفرتها المحافظة بالملاعب الرياضية أمام مبنى الحى، ضمن عدد من الشاشات ستنشرها المحافظة بمناطق القاهرة المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني بالمجان وفى أجواء آمنة ومنظمة.

محافظ القاهرة



وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم الأنشطة التي تسهم في نشر البهجة بين المواطنين وتعزيز الروح الرياضية والتواصل المجتمعى.

وأوضح محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة قامت بتجهيز عدد من المواقع بشاشات عرض عملاقة لاستقبال الجماهير أثناء مباريات المنتخب المصرى ، وهي المدينة الشبابية بحى الأسمرات، ومركز شباب المعادى الجديدة بشارع الجزائر ، ومركز شباب روض الفرج.