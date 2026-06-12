قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثابت عند 51.8 جنيها.. آخر تداول لأقل سعر دولار اليوم
القائم بأعمال السفير الروسي: زيادة التعاون مع مصر في الاقتصاد والعلوم والطاقة
دعاء آخر جمعة في السنة الهجرية 1447.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك
18 مليون جنيه.. فاركو يقدم شكوى ضد الزمالك
رغم اقتراب الاتفاق.. دوي انفجار قرب ساحل سيريك جنوب إيران والأسباب مجهولة
4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط
اشتباكات بمحيط ملعب افتتاح كأس العالم
بند الأجور مفاجأة.. أبرز مواد قانون الموازنة العامة للدولة بعد تصديق الرئيس السيسي
عايدة رياض: أتمنى تجسيد دور أمينة رزق في فيلم بائعة الخبز| خاص
بعد تصريحات ترامب.. الخارجية الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الاتفاق مع أمريكا
المكسيك يقص شريط كأس العالم 2026 بالفوز على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات منتخب مصر بكأس العالم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مساء اليوم، أهالى حى الأسمرات متابعة فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم عبر الشاشة العملاقة التي وفرتها المحافظة بالملاعب الرياضية أمام مبنى الحى، ضمن عدد من  الشاشات ستنشرها المحافظة بمناطق القاهرة المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني بالمجان وفى أجواء آمنة ومنظمة.

محافظ القاهرة 


وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم الأنشطة التي تسهم في نشر البهجة بين المواطنين وتعزيز الروح الرياضية والتواصل المجتمعى.

وأوضح محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة قامت بتجهيز عدد من المواقع بشاشات عرض عملاقة لاستقبال الجماهير أثناء مباريات المنتخب المصرى ، وهي المدينة  الشبابية بحى الأسمرات،  ومركز  شباب المعادى الجديدة بشارع الجزائر ، ومركز شباب روض الفرج.

محافظة القاهرة كاس العالم محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الأضاحي

بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم والماشية اليوم بالأسواق

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

وكالة فارس: الانفجارات ناجمة عن منع الجيش الإيراني لناقلة نفط من دخول مضيق هرمز

ترامب ومجتبى خامنئي

ترامب: على حسب فهمي.. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الاتفاق

ترامب

ترامب: التوقيع على الاتفاق قد يتم بنهاية الأسبوع

بالصور

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد