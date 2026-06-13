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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدعم تمويلي جديد.. زيمبابوي تسرّع خطط التوسع في إنتاج الذهب

التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب
أ ش أ

تعتزم شركة "موتابا للتنقيب عن الذهب "، المملوكة للدولة في زيمبابوي، مضاعفة إنتاجها السنوي من الذهب، ليصل إلى 220 ألف أوقية بحلول عام 2029، بعدما نجحت في تأمين جزء مهم من التمويل اللازم لمشروعات التوسع، وفقاً لما أوردته شبكة (سي إن بي سي أفريقيا).

وتعد موتابا أكبر منتج للذهب في زيمبابوي، حيث بلغ إنتاجها 104,626 أوقية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، مسجلة تراجعًا بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض جودة الخام المستخرج.

وأوضحت الشركة، أنها حصلت على تمويل بقيمة 75 مليون دولار من بنوك محلية، وهو ما يمثل نصف الاحتياجات التمويلية لمشروع «شامفا هيل» للتعدين السطحي، الذي يتوقع أن يرفع إنتاج المنجم إلى ما يقرب من 80 ألف أوقية سنوياً، مقارنة بنحو 24 ألف أوقية في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع، أغسطس المقبل، في منطقة تقع على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي العاصمة هراري، فيما تواصل الشركة مفاوضاتها مع مؤسسات إقراض أجنبية لتأمين بقية التمويل المطلوب للمشروع.

وأوضحت شركة "موتابا للتنقيب عن الذهب "، أن الزيادة المتبقية في الإنتاج ستتحقق من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية في منجم «جينا»، حيث يتوقع انطلاق أعمال التوسعة خلال الربع الأخير من عام 2026، إلى جانب تحسين مستويات الإنتاج في منجم فريدا ريبيكا»، فضلاً عن دمج كميات إضافية من الخام المستخرج بواسطة المعدنين الحرفيين ضمن سلسلة الإنتاج الرسمية.

وتستهدف زيمبابوي إنتاج 50 طنًا متريًا من الذهب خلال العام الجاري، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 46.7 طنًا في العام الماضي.

ويُعد الذهب أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد، إذ بلغت عائدات صادراته 1.19 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 579 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وكانت زيمبابوي، قد حققت إيرادات بلغت 4.61 مليار دولار من صادرات الذهب خلال عام 2025، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي صادرات البلاد البالغة 9.7 مليار دولار؛ ما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع في دعم الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبي.

التنقيب عن الذهب إنتاج الذهب صادرات الذهب

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