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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب تحت المجهر.. تقلبات الأسعار تربك الأسواق وتجذب أنظار المواطنين

الذهب
الذهب
محمود محسن

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13 يونيو.. عيار 21 بكام؟

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 13 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5305 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6190 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7074 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49520 جنيها.

سعيد إمبابي: الاستثمار في الذهب يجب أن يكون طويل الأجل مثل الشهادات
 

قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة، إنّ الذهب يظل أحد أهم أدوات حفظ القيمة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تحركاته التاريخية تثبت أنه كلما تراجع عاد إلى مستويات أعلى مرة أخرى، رغم فترات الهبوط المؤقتة.

إمكانية وصول الذهب إلى مستويات جديدة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "أي قمة الذهب حققها لازم هيرجع لها سواء عاجلاً أم آجلاً"، موضحاً أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات جديدة قد تصل إلى 7500 جنيه، مضيفاً أن هذا الرقم ليس بعيداً في ظل التحركات العالمية للعملات والأسواق.

وأشار إلى أن سلوك المستهلكين يلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات السوق، موضحاً أن الكثيرين يندفعون للشراء عند الارتفاع ويترددون عند الهبوط، قائلاً: "أول ما الذهب بيشوفوه بيرتفع بيجروا يشتري، وأول ما بينخفض بيستنوا مزيد من الانخفاض"، مؤكداً أن هذا السلوك لا يقتصر على السوق المصري فقط بل هو عالمي.

العلاقة بين الفائدة والذهب

وأضاف إمبابي أن الدولار الأمريكي والعلاقة بين الفائدة والذهب يمثلان عاملاً أساسياً في تحديد الأسعار، موضحاً: "رفع الفائدة معناه تراجع سعر الذهب وخفض الفائدة معناه إن الذهب يرجع يرتفع مرة أخرى"، مشيراً إلى أن الذهب في الأساس أداة لحفظ القيمة وليس للمضاربة السريعة.

السعر العالمي والمحلي

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أوضح أن هناك فارقاً بسيطاً بين السعر العالمي والمحلي يصل إلى 100 أو 150 جنيهاً، نتيجة عوامل تشغيلية وتحوطات السوق، مؤكداً أن حركة الدولار تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، قائلاً: "لو الدولار اتحرك 5 جنيه خلصنا الموضوع كله".

الاستثمار في الذهب 

واختتم إمبابي حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون طويل الأجل، قائلاً: "اتعامل مع الذهب زي الشهادة في البنك، خليه 3 سنين"، مشيراً إلى أن من يصبر على الاستثمار في الذهب غالباً ما يحقق عائداً جيداً مع مرور الوقت.

أسعار الذهب الذهب سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21

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