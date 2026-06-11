طلع مرة تاني.. الذهب يصعد 55 جنيها مساء

استمر ارتفاع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 11-6-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب في مصر مقدار 55 جنيها في المتوسط منذ بدء تعاملات اليوم .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

وصل سعر أوقية الذهب 4164 دولارا للشراء و 4163 دولارا للبيع.