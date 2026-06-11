طلع مرة تاني.. الذهب يصعد 55 جنيها مساء

استمر ارتفاع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 11-6-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.
الذهب يرتفع
وارتفع سعر الذهب في مصر مقدار 55 جنيها في المتوسط منذ بدء تعاملات اليوم .
آخر تحديث لسعر الذهب
وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيها .
سعر عيار 24
وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع .
سعر عيار 22
وسجل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع .
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيهات للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية
وصل سعر أوقية الذهب 4164 دولارا للشراء و 4163 دولارا للبيع.