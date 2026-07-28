قررت جهات التحقيق حبس سيدتين لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية 4 أيام.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من سرقة الهاتف المحمول الخاص بوالدته بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ ١٨ / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) بأنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم قامت سيدتان بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول .

أمكن تحديد وضبط السيدتان (لهما معلومات جنائية – مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب “المغافلة”، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

