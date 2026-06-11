زاد 15 جنيها.. صعود طفيف للذهب مساء اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 11-6-2026 مع منتصف التعاملات داخل محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة بلغت 15 جنيها منذ أول التعاملات اليوم.

تحركات الذهب

وأظهرت تحركات الذهب تراجعا غير مسبوقا في تعاملات الأسبوع الجاري ليهوي المعدن الأصفر عند 420 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6085 جنيها للشراء.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6954 جنيها للشراء و 6891 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6374 جنيها للشراء و 6317 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر قيمة 6085 جنيها للشراء و 6030 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5215 جنيها للشراء و 5168 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 48.68 ألف جنيه للشراء و 48.24 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4088 دولار للشراء و 4087 دولار للبيع.